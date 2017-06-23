Киевский облсовет призвал Раду урегулировать закон об импичменте президента

КИЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Киевский областной совет обратился в Верховную раду с просьбой урегулировать процедуру импичмента главы государства. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

"Призываем украинский парламент исполнить свои конституционные обязанности перед украинским народом и урегулировать все необходимые законодательные процедуры, необходимые для смещения с поста президента Украины в порядке импичмента", - говорится в обращении, размещенном на сайте совета.

Местные депутаты предложили принять новый закон "О временных следственных комиссиях Верховной рады Украины" и внести необходимые изменения в регламент парламента страны. Обращение было принято по инициативе фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина".

В документе отмечается, что пока не определена процедура выбора специального прокурора и специальных следователей, членов специальной временной следственной комиссии, а также не определен их правовой статус. Эти нормы должны быть прописаны в отдельном законе, подчеркивается в обращении.

Депутаты Киевоблсовета также обращаются к гражданам страны за поддержкой импичмента президента Украины.

Основания для импичмента

В своем обращении Киевоблслвет подчеркивает, что "показатель доверия к власти стремительно приближается к нулю" и поясняет причины этого. "С 2014-го по 2017-й годы Украина заняла первое место в мире по уровню коррупции, темпам инфляции, по количеству арестов и похищений работников СМИ, а также по количеству официальных миллионеров среди госчиновников, депутатов, судей и антикоррупционеров. Мы на первом месте в Европе по уровню смертности и распространению необычайно опасных инфекций, по детскому алкоголизму, по росту цен, по уровню девальвации национальной валюты, по уровню ВВП на душу населения и уровню бедности", - указывают депутаты.

Кроме того, подчеркивается в документе, "Украина вошла в десятку самых опасных стран мира по уровню насилия и преступности". Ситуация с правами человека также оставляет желать лучшего. Так, согласно данным Европейского суда по правам человека на 1 января 2017 года, в ЕСПЧ ожидают рассмотрения более 18 тыс. исков против Украины. В Киевоблсовете отмечают, что за последний год этот показатель увеличился больше чем на 4 тыс. дел, а это "свидетельствует о том, что такого уровня нарушений гражданских прав как сейчас, Украина не допускала еще никогда".

Не обошли вниманием депутаты и тему конфликта в Донбассе. Также они указали на то, что "население Украины стареет, болеет, вымирает или уезжает из страны". "Сумасшедший необоснованный рост тарифов на ЖКХ забирает у людей последнюю копейку. Разгул преступности, торговли людьми и оружием стали нашими новыми реалиями. И самое страшное - прикрываясь требованиями Международного валютного фонда, власть хочет отобрать у людей единственное, что осталось - украинскую землю и пустить их по миру нищими", - поясняют свою позицию по поводу импичмента депутаты Киевского облсовета.

Импичмент по Конституции

Согласно Конституции Украины, инициировать смещение главы государства со своего поста может Рада, для этого при голосовании требуется набрать более 226 голосов депутатов. Затем создается специальная временная следственная комиссия, в которую входят специальный прокурор и специальные следователи. Выводы комиссии рассматриваются на заседании парламента.

При наличии оснований депутаты Рады могут принять решение об обвинении президента, для этого необходимо не менее 300 голосов.

Решение о смещении президента Украины с поста в порядке импичмента принимается парламентом страны "не менее чем тремя четвертями ее конституционного состава" после проверки дела Конституционным судом. Кроме того, необходимо получить также заключение Верховного суда Украины о том, что деяния, в которых обвиняется глава государства, содержат признаки государственной измены или другого преступления.