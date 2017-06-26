Нового начальника ГИБДД представили личному составу

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой представил личному составу нового руководителя российской Госавтоинспекции - генерал-майора полиции Михаила Черникова, до этого возглавлявшего УМВД по Хабаровскому краю. Об этом сообщили в пресс-центре МВД.

43-летний Черников был назначен на должность начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД указом президента РФ 18 июня. Он сменил на этом посту 62-летнего Виктора Нилова, который возглавлял ГАИ России шесть лет - с 2011 года. "Первый замглавы МВД выразил уверенность, что при поддержке личного состава ГУОБДД МВД России, Центра специального назначения в области безопасности дорожного движения, научно-исследовательского центра безопасности дорожного движения, территориальных органов МВД России и ветеранов службы вновь назначенному руководителю удастся решить задачи, поставленные руководством страны и министерством на коллегии ведомства в марте этого года", - сообщили в МВД.

Черников в свою очередь поблагодарил за оказанное доверие и выразил уверенность, что "начинания и традиции, исторически сложившиеся в Госавтоинспекции, будут продолжены". "Вместе с тем вопросы обеспечения безопасности дорожного движения будут решаться с учетом поставленных задач", - отметил новый начальник ГАИ.

Горовой подчеркнул, что за последнее время была проделана большая работа как в области законодательных инициатив, так и в практической правоприменительной деятельности. По его словам, благодаря совместной деятельности органов государственной власти разного уровня, экспертного и научного сообщества и общественности удалось добиться стабилизации ситуации с аварийностью на дорогах, изменить понимание личной ответственности участников дорожного движения.

Михаилу Черникову 43 года, он стал самым молодым начальником российской Госавтоинспекции. Он родился в городе Ачинске Красноярского края. Окончил Красноярский инженерно-строительный институт, а в 2003 году - Красноярский государственный университет по специальности "юрист". Службу в органах внутренних дел начал в 1995 году в должности госавтоинспектора дорожного надзора управления внутренних дел Ачинска. С 15 мая 2006 года возглавлял ГИБДД Красноярского края вплоть до мая 2011 года, когда его назначили замначальника Главного управления МВД по Ставропольскому краю.

5 февраля 2015 года указом президента РФ Черников был назначен начальником УМВД РФ по Хабаровскому краю. Новый главный автоинспектор страны - мастер спорта по гиревому спорту, кандидат в мастера спорта по дзюдо.