Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нового начальника ГИБДД представили личному составу

Политика
26 июня, 13:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Михаил Черников сменил ранее Виктора Нилова

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой представил личному составу нового руководителя российской Госавтоинспекции - генерал-майора полиции Михаила Черникова, до этого возглавлявшего УМВД по Хабаровскому краю. Об этом сообщили в пресс-центре МВД.

43-летний Черников был назначен на должность начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД указом президента РФ 18 июня. Он сменил на этом посту 62-летнего Виктора Нилова, который возглавлял ГАИ России шесть лет - с 2011 года. "Первый замглавы МВД выразил уверенность, что при поддержке личного состава ГУОБДД МВД России, Центра специального назначения в области безопасности дорожного движения, научно-исследовательского центра безопасности дорожного движения, территориальных органов МВД России и ветеранов службы вновь назначенному руководителю удастся решить задачи, поставленные руководством страны и министерством на коллегии ведомства в марте этого года", - сообщили в МВД.

Черников в свою очередь поблагодарил за оказанное доверие и выразил уверенность, что "начинания и традиции, исторически сложившиеся в Госавтоинспекции, будут продолжены". "Вместе с тем вопросы обеспечения безопасности дорожного движения будут решаться с учетом поставленных задач", - отметил новый начальник ГАИ.

Горовой подчеркнул, что за последнее время была проделана большая работа как в области законодательных инициатив, так и в практической правоприменительной деятельности. По его словам, благодаря совместной деятельности органов государственной власти разного уровня, экспертного и научного сообщества и общественности удалось добиться стабилизации ситуации с аварийностью на дорогах, изменить понимание личной ответственности участников дорожного движения.

Михаилу Черникову 43 года, он стал самым молодым начальником российской Госавтоинспекции. Он родился в городе Ачинске Красноярского края. Окончил Красноярский инженерно-строительный институт, а в 2003 году - Красноярский государственный университет по специальности "юрист". Службу в органах внутренних дел начал в 1995 году в должности госавтоинспектора дорожного надзора управления внутренних дел Ачинска. С 15 мая 2006 года возглавлял ГИБДД Красноярского края вплоть до мая 2011 года, когда его назначили замначальника Главного управления МВД по Ставропольскому краю.

5 февраля 2015 года указом президента РФ Черников был назначен начальником УМВД РФ по Хабаровскому краю. Новый главный автоинспектор страны - мастер спорта по гиревому спорту, кандидат в мастера спорта по дзюдо.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Отставки и назначения
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Вас не выселять, а расстреливать надо": депортация крымских болгар
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
AP: в администрации Трампа возникли разногласия по встрече с Путиным
2
В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за грозы с градом
3
РФ преодолеет зависимость от украинских газотурбинных двигателей к середине 2018 года
4
Могила Цоя не пострадала из-за вандалов, устроивших на ней погром
5
"Авада Кедавра, Гарри Поттер!": как Джоан Роулинг убивает свой волшебный мир
6
Клименко назвал анархичной позицию Дурова в споре с Роскомнадзором
7
Антон Силуанов: мы за ценой не постоим
Темы дня
Загрузка...
Реклама