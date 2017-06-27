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Нарышкин: работа нелегальной разведки приобретает все большую значимость

Политика
27 июня, 11:01 дата обновления: 27 июня, 11:17 UTC+3

Это связано с постоянно усложняющейся оперативной обстановкой во многих странах мира

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Роль нелегальной разведки в современном мире становится все более значимой.

Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. 28 июня нелегальная разведка СВР отмечает 95 лет со дня создания.

"Деятельность нелегалов в современных условиях не утратила своей актуальности. Напротив, она приобретает все большую значимость. Это связано с постоянно усложняющейся оперативной обстановкой во многих странах и регионах мира", - заявил Нарышкин.

Он напомнил, что 95 лет назад "создавать нелегальную разведку приходилось, по сути, "с нуля". "В 1922 году молодое советское государство оказалось во враждебном окружении, в условиях навязанной ему международной изоляции. В те годы речь шла о самом существовании РСФСР. Политическое и военное руководство нуждалось в упреждающей информации о планах врагов, именно поэтому встал вопрос о необходимости расширения оперативного инструментария наших спецслужб", - сказал он.

28 июня 1922 года было утверждено "Положение о Закордонном отделении ИНО", где определялись функции Иностранного отдела, формулировались основные направления и методы его работы и в качестве одного из дополнительных инструментов решения стоящих перед разведкой задач в документе предусматривалось использование ею методов нелегальной работы.

Директор СВР заметил, что "не каждая страна может позволить себе иметь нелегальную разведку". "Некоторые спецслужбы иностранных государств используют ее отдельные методы, но у них нет такого опыта и базы, которыми мы располагаем. Всех деталей, безусловно, я вам не расскажу. Однако могу сказать, что впечатление легкости (работы разведки - прим. ТАСС) обманчиво", - заметил Нарышкин.

"За результатом работы сотрудников нелегальной разведки стоит длительный, кропотливый и подчас связанный с огромным риском труд большого коллектива уникальных специалистов, которые четко понимают возложенные на них задачи. С помощью имеющихся в их распоряжении специфических сил и средств они вносят весомый вклад в обеспечение безопасности нашей страны", - подчеркнул директор СВР.

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Нарышкин, Сергей Евгеньевич
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