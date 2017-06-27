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Медведев будет представлять РФ на церемонии прощания с Гельмутом Колем

Политика
27 июня, 11:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Церемония пройдет 1 июля в Страсбурге

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© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Россию на церемонии прощания с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем будет представлять премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев примет участие в траурной церемонии прощания с бывшим Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия 1 июля в Страсбурге", - сообщили в кабмине.

Траурная церемония, которая призвана подчеркнуть не только национальный, но и общеевропейский масштаб политика, пройдет 1 июля во французском Страсбурге, где расположен Европарламент. До сих пор ЕС ни разу в своей истории не организовывал подобные церемонии.

Коль скончался 16 июня в возрасте 87 лет в своем доме в Людвигсхафене-на-Рейне (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).

Соболезнования руководству ФРГ

Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту ФРГ Франк-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Ангеле Меркель. Как сообщала пресс-служба Кремля, он подчеркнул, что Коль сыграл ключевую роль в прекращении холодной войны и объединении Германии.

В телеграмме Путин отметил, что "искренне восхищался его мудростью, способностью принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях". Российский президент добавил, что в России будут помнить Коля "как принципиального сторонника развития дружественных отношений между нашими странами, внесшего огромный вклад в укрепление взаимовыгодного двустороннего партнерства и добрососедства".

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Глава российского государства также в разговоре с журналистами отметил, что знал Коля как "глубокого, мыслящего человека, который живет не от выборов до выборов,... но думает на перспективу весьма отдаленную, причем думает очень основательно, глубоко, основываясь на знаниях и на своем собственном опыте государственного деятеля одной из крупнейших европейских стран". Путин также признался, что представление Коля относительно будущих взаимоотношений России, Германии и всей Европы в значительной степени изменили его собственный взгляд на эти процессы.

Медведев в телеграмме соболезнований подчеркнул, что Коль "внес большой личный вклад в прекращение холодной войны, разработку важнейших договоров, по сей день служащих надежной основой российско-германских отношений", и способствовал развитию и укреплению добрососедства, партнерства и сотрудничества между двумя странами и их народами.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в своем заявлении отметил, что немцы справедливо присвоили Колю неофициальное звание "канцлер германского единства". Горбачев уверен, что Коль будет вписан в летопись нашего времени не только благодаря личным достоинствам, но и потому, что оказался у руля своего государства в эпоху небывалых перемен.

Гельмут Коль возглавлял правительство Германии 16 лет (1982-1998 гг.). Он был одним из сторонников европейской интеграции и создания единой валюты.

В последние годы Коль крайне редко появлялся на публике по состоянию здоровья и почти не давал интервью. В 2008 году он в результате падения получил травму головы и с тех пор был прикован к инвалидной коляске.

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Персоны
Коль, Гельмут Медведев, Дмитрий Анатольевич
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