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"Друг Гельмут": как канцлеру ФРГ удавалось найти общий язык со всеми лидерами России

Международная панорама
16 июня, 22:58 UTC+3

Гельмут Коль на протяжении всей своей политической карьеры уделял особое внимание отношениям с Россией и был дружен практически со всеми ее лидерами

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Глава партии Христианско-демократический союз (ХДС) Гельмут Коль в аэропорту Шереметьево. Москва, 1975 год
Глава партии Христианско-демократический союз (ХДС) Гельмут Коль в аэропорту Шереметьево. Москва, 1975 год
Глава партии Христианско-демократический союз (ХДС) Гельмут Коль в аэропорту Шереметьево. Москва, 1975 год
© Виктор Великжанин/ТАСС
На переговорах с генсеком ЦК КПСС Юрием Андроповым в Кремле. Москва, 1983 год
На переговорах с генсеком ЦК КПСС Юрием Андроповым в Кремле. Москва, 1983 год
На переговорах с генсеком ЦК КПСС Юрием Андроповым в Кремле. Москва, 1983 год
© AP Photo/Fritz Reiss
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и канцлер ФРГ Гельмут Коль. Эрфтштадт, 1982 год
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и канцлер ФРГ Гельмут Коль. Эрфтштадт, 1982 год
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и канцлер ФРГ Гельмут Коль. Эрфтштадт, 1982 год
© AP Photo/Heinz Ducklau
С генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым. Москва, 1988 год
С генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым. Москва, 1988 год
С генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым. Москва, 1988 год
© Юрий Лизунов, Александр Чумичев/ТАСС
С генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым на полях села Ивановское Ставропольского края, 1990 год
С генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым на полях села Ивановское Ставропольского края, 1990 год
С генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым на полях села Ивановское Ставропольского края, 1990 год
© Юрий Лизунов, Александр Чумичев/ТАСС
С президентом СССР Михаилом Горбачевым во время подписания Договора о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между Советским Союзом и Федеративной Республикой Германией. Бонн, 1990 год
С президентом СССР Михаилом Горбачевым во время подписания Договора о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между Советским Союзом и Федеративной Республикой Германией. Бонн, 1990 год
С президентом СССР Михаилом Горбачевым во время подписания Договора о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между Советским Союзом и Федеративной Республикой Германией. Бонн, 1990 год
© Юрий Лизунов, Владимир Завьялов/ТАСС
Канцлер ФРГ Гельмут Коль и президент РФ Борис Ельцин. Берлин, 1994 год
Канцлер ФРГ Гельмут Коль и президент РФ Борис Ельцин. Берлин, 1994 год
Канцлер ФРГ Гельмут Коль и президент РФ Борис Ельцин. Берлин, 1994 год
© REUTERS/Fabrizio Bensch
Канцлер ФРГ Гельмут Коль, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и президент Франции Жак Ширак. Денвер, 1997 год
Канцлер ФРГ Гельмут Коль, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и президент Франции Жак Ширак. Денвер, 1997 год
Канцлер ФРГ Гельмут Коль, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и президент Франции Жак Ширак. Денвер, 1997 год
© REUTERS/Arnd Wiegmann
Президент РФ Борис Ельцин и канцлер ФРГ Гельмут Коль. Бонн, 1998
Президент РФ Борис Ельцин и канцлер ФРГ Гельмут Коль. Бонн, 1998
Президент РФ Борис Ельцин и канцлер ФРГ Гельмут Коль. Бонн, 1998 год
© AP PHOTO/Fritz Reiss
С президентом России Владимиром Путиным. Ново-Огарево, 2005 год
С президентом России Владимиром Путиным. Ново-Огарево, 2005 год
С президентом России Владимиром Путиным. Ново-Огарево, 2005 год
© AP Photo/ Alexander Zemlianichenko
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Глава партии Христианско-демократический союз (ХДС) Гельмут Коль в аэропорту Шереметьево. Москва, 1975 год
© Виктор Великжанин/ТАСС
На переговорах с генсеком ЦК КПСС Юрием Андроповым в Кремле. Москва, 1983 год
© AP Photo/Fritz Reiss
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и канцлер ФРГ Гельмут Коль. Эрфтштадт, 1982 год
© AP Photo/Heinz Ducklau
С генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым. Москва, 1988 год
© Юрий Лизунов, Александр Чумичев/ТАСС
С генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым на полях села Ивановское Ставропольского края, 1990 год
© Юрий Лизунов, Александр Чумичев/ТАСС
С президентом СССР Михаилом Горбачевым во время подписания Договора о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между Советским Союзом и Федеративной Республикой Германией. Бонн, 1990 год
© Юрий Лизунов, Владимир Завьялов/ТАСС
Канцлер ФРГ Гельмут Коль и президент РФ Борис Ельцин. Берлин, 1994 год
© REUTERS/Fabrizio Bensch
Канцлер ФРГ Гельмут Коль, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и президент Франции Жак Ширак. Денвер, 1997 год
© REUTERS/Arnd Wiegmann
Президент РФ Борис Ельцин и канцлер ФРГ Гельмут Коль. Бонн, 1998 год
© AP PHOTO/Fritz Reiss
С президентом России Владимиром Путиным. Ново-Огарево, 2005 год
© AP Photo/ Alexander Zemlianichenko

Гельмут Коль стал канцлером ФРГ в октябре 1982 года, когда лидером Советского Союза еще был Леонид Брежнев. В отставку он окончательно ушел через 16 лет —  в октябре 1998, за год с небольшим до того, как свой пост досрочно покинул президент России Борис Ельцин. Таким образом, пока Коль возглавлял правительство Германией, в СССР и России сменилось пять руководителей страны. И со всеми у него были хорошие отношения.

Коль и Андропов

Гельмут Коль всегда придавал серьезное значение развитию отношений с Советским Союзом. И первый его визит в СССР состоялся уже в июле 1983 года —  через полгода после того, как он стал канцлером. 5 июля он встретился в Кремле с Юрием Андроповым. 

Здоровье генерального секретаря ЦК КПСС тогда уже было неважным. Большую часть времени он работал в своем загородном доме. По свидетельству очевидцев, приехав на встречу с Колем в Кремль, из машины Андропов смог выйти только при помощи охраны. Может именно поэтому встреча носила протокольный характер.

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"Канцлер единства": жизнь и карьера Гельмута Коля

Однако, в программе визита Коля была не только встреча с Андроповым. "Гельмут Коль во время своего визита в Москву пригласил на утренний завтрак (где-то в 8 или 9 утра) в резиденцию посла группу наших экономистов и международников, —  вспоминал по этому поводу академик Георгий Арбатов в книге "Ястребы и голуби холодной войны". —  Состоялась оживленная и вполне дружеская и откровенная беседа интересная, по-моему, для обеих сторон. Потом он подарил каждому из присутствовавших книгу Эрхарда (немецкий экономист, политик, канцлер Германии в 1963-1966 гг. - Прим ТАСС) о "германском чуде" —  экономическом возрождении Германии после войны. Коль сделал это, по-видимому, не без умысла".

Умысел этот, если и был, то заключался в том, чтобы подтолкнуть советские элиты к поступательным экономическим реформам. Арбатов предполагал, что немецкий канцлер наставлял их именно на этот путь, потому что "не поддерживал, в отличие от многих западных руководителей, "шоковую терапию" (так же, впрочем, как и Эрхард)". 

Коль и Горбачев

Отношения с Михаилом Горбачевым у Гельмута Коля первое время складывались непросто. "Коль публично, в невежливой, мягко говоря, форме объявил нашу перестройку пропагандистским трюком. Из-за этого демарша отношения СССР и ФРГ оказались "замороженными", —  вспоминал впоследствии Горбачев в интервью "Известиям". —  Поняв, что от этого страдают немецкие интересы, Коль сделал все, чтобы исправить свою ошибку. А когда он прибыл в Москву, то в первом же нашем разговоре показал себя не просто умным политиком, но и откровенным, искренним человеком".

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Налаживать отношения с Горбачевым Коль начал в 1988 году, когда приехал в Москву с официальным визитом. "Пока перелома не наступило, но сильный толчок для движения вперед на этом важном направлении дан", — докладывал позже генсек ЦК КПСС на заседании Политбюро партии. Впоследствии политики встречались еще не раз, многим запомнились их переговоры "без галстуков" в родном селе Горбачева на Ставрополье. 

"Как канцлер Германии и просто как гражданин я ставлю на вас, господин Горбачев, — говорил Коль в 1990 году, — Я считаю себя обязанным оказывать вам поддержку в тех добрых делах, которые вы наметили".

Именно на многочисленных встречах Коля и Горбачева был выработан механизм объединения Германии, которое в итоге состоялось 3 октября 1990 года. Коль впоследствии, несмотря на дружбу с Горбачевым, довольно едко высказывался о способностях лидера СССР в качестве переговорщика, потому что тот не воспользовался возможностью получить значительную компенсацию за вывод советских войск из ГДР: "Если бы Горбачев сказал: дайте нам сотню миллиардов, и получите ГДР, мы так бы и сделали. Что такое сто миллиардов за Восточные земли при их годовом бюджете в пятьсот миллиардов?".  

Коль и Ельцин

"Многие говорят, что мы с ним похожи внешне, оба крупногабаритные, есть схожесть и в привычках, во взглядах на жизнь, в манере поведения. Я всегда испытывал к нему особую симпатию", — рассказывал о своих отношениях в Колем Борис Ельцин в книге "Записки президента". 

Эта симпатия зародилась еще в 1991 году, когда немецкий канцлер оказался одним из западных лидеров, который смог связаться с Борисом Ельциным 19 августа 1991 года во время путча ГКЧП. "Несмотря на все трудности, Гельмут Коль смог со мной соединиться. И я думаю, что он бы это сделал в любом случае, даже если бы в Москве уже стреляли танки", — вспоминал Ельцин. За время, пока Ельцин был президентом, политика встречались — в официальном и неофициальном порядке — около двух десятков раз. 

Когда-то очень давно Коль пошутил: "Не бойся, Борис, если проиграешь выборы, я тебя устрою работать в Германии, я знаю, что у тебя диплом строителя" Борис Ельцин Из книги воспоминаний "Записки президента"

Гельмут Коль способствовал тому, чтобы Россия стала членов G7, которая с приемом России трансформировалась в "Большую восьмерку". 

"В "восьмерке" нет старших. Нет ранжира. Но старший по возрасту, по опыту, Гельмут Коль всегда был нашим неформальным лидером. ...Когда-то очень давно он пошутил: "Не бойся, Борис, если проиграешь выборы, я тебя устрою работать в Германии, я знаю, что у тебя диплом строителя". — писал Ельцин. 

Со временем отношения Ельцина с Колем приобрели еще более неформальный характер. "Когда я говорю о нем "мой друг Гельмут" — это не фамильярность, — вспоминал первый президент России, — Недавно мы вместе отдыхали на Байкале, он был там по моему приглашению. Мне было интересно наблюдать, как он ловит рыбу, как смеется, как точно и легко формулирует интересные идеи. Я его повел в баню. На берегу Ангары замечательная русская баня, из огромных столетних бревен, дух в парилке исключительный, только такой и может быть в настоящей деревенской баньке. Она стоит прямо на берегу реки, и после парилки мы с ним бегом в воду, а она холодная, обжигает. Он дивился на изумительную природу, на наш Байкал, для немцев же такой простор — редкость".

Коль и Путин

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Путин: Гельмута Коля будут помнить как сторонника дружественных отношений ФРГ и России

Первая встреча Гельмута Коля и Владимира Путина состоялась в 2005 году, когда экс-канцлер Германии приехал в Москву с частным визитом. "Россия для Германии — это самый важный сосед на востоке. И так это будет". - заявил тогда Коль на встрече в Ново-Огарево, обращаясь к Путину. — Я всегда с самыми теплыми чувствами вспоминаю и высоко ценю, как стали развиваться дружественные отношения между нашими странами — сначала при Михаиле Горбачеве, затем при Борисе Ельцине. Потом с большой решимостью мы восприняли как Ваш интерес, как Вашу задачу улучшать эти отношения". 
 
И Гельмут Коль всегда оставался другом России. "Для стабильного европейского порядка, безопасности, участие России имеет экзистенциальное значение", — писал он в своей книге "Из-за беспокойства за Европу", которая вышла в ноябре 2014 года. 

После смерти Гельмута Коля Владимир Путин направил свои соболезнования президенту ФРГ Франк-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, отметив, что он "искренне восхищался его мудростью, способностью принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях".

Виктор Кудревич

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