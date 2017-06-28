Замглавы МИД РФ: санкции не способны решить задачи ЕС в отношениях с Москвой

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Антироссийские санкции Евросоюза не способны достичь целей Брюсселя в отношениях с Москвой, решение об их продлении вызывает сожаление. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Алексей Мешков.

"Всем давно стало ясно, что санкции контрпродуктивны, что они не способны решить ни одну задачу, которую в плане отношений с Россией ставит Европейский союз, - сказал он. - Уже не раз независимые эксперты в странах ЕС с цифрами в руках показывали, что от санкций и наших контрмер прежде всего страдает экономика стран ЕС".

"Конечно, очередное продление санкций не может вызвать других чувств, как сожаление. Опять агрессивное меньшинство в ЕС правит бал", - добавил дипломат.

Совет ЕС в среду официально продлил экономические секторальные санкции против РФ на шесть месяцев, до 31 января 2018 года.