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МИД РФ: демонтаж памятной доски маршалу Жукову в Одессе вызывает сожаление

Политика
29 июня, 12:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что произошедшее в Одессе - не первый акт вандализма в отношении памятных знаков Георгию Жукову, которые установлены в городе

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Демонтаж барельефа маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Одессе в ночь на 25 июня 2017 года вызывает глубокое сожаление. Об этом сообщила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Произошедшее в Одессе - это не первый акт вандализма в отношении памятных знаков Жукову, которые установлены в городе, - подчеркнула она. - В сегодняшней Украине многим не дает покоя все то, что напоминает о победе советского народа над нацизмом, в том числе о поражении фашизма во Второй мировой войне".

"Демонтаж мемориальной доски осуществлен в контексте проводимой нынешними украинскими властями линии на переписывание прошлого, борьбы с исторической правдой, - отметила дипломат. - Красноречивой иллюстрацией всего этого стали принятые так называемые "антикоммунистические законы", а также запрет символики победы над нацизмом вплоть до георгиевской ленточки".

Президент Украины Петр Порошенко 15 мая 2015 года подписал пакет законов о декоммунизации, среди которых закон об осуждении коммунистического и национал- социалистического тоталитарного режимов на Украине и запрете пропаганды их символики, а также законы "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов", "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов" и "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке".

Документами запрещается советская символика, осуждается коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб и признаются борцами за независимость Украины УПА (запрещена в РФ) и другие националистические организации.

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Захарова, Мария Владимировна
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