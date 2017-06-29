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Аксенов: заявления Украины об изменении статуса Крыма не будут иметь реальных последствий

Политика
29 июня, 16:21 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 29, июня. /ТАСС

Глава республики считает, что киевским властям необходимо постоянно "подогревать крымскую тему", но все в мире "понимают, что Крым никогда не будет украинским"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Заявления украинских властей о внесении изменений в Конституцию страны о статусе Крыма являются не более чем "шумовым эффектом" и не будут иметь никаких реальных последствий. Такое мнение выразил в четверг глава республики Сергей Аксенов, комментируя информацию о том, что президент Украины Петр Порошенко поручил изменить статус Крыма в составе страны.

"Сегодня в Киеве говорят, что "работают по статусу Крыма", завтра объявят, что изменили статус, ну и что? Они отлично понимают, что Крым никогда не будет украинским. И все в мире это понимают", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.

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Глава Крыма считает, что киевским властям необходимо постоянно "подогревать крымскую тему". "Если они не будут создавать шумовые эффекты в информационном пространстве, не только по Крыму, а по всем направлениям, связанным с Россией, западные спонсоры просто перестанут давать им деньги. А собственный народ начнет за давать опасные вопросы", - добавил Аксенов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в четверг сообщил, что Россия не намерена реагировать на заявления зарубежных лидеров относительно статуса регионов страны.

Накануне, 28 июня, народный депутат Верховной рады от "Радикальной партии", член Конституционной комиссии Юрий Чижмарь сообщил в эфире "5 канала" Украины, что Порошенко поручил комиссии изменить статус Крыма в составе страны, однако не уточнил, о каких именно изменениях идет речь.

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Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Аксенов, Сергей Валерьевич
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Ситуация в Крыму Кризис на Украине
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