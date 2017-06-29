Госдума и Кнессет примут заявление с осуждением сноса памятников советским воинам в Европе

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Госдума и Кнессет Израиля примут совместное заявление с осуждением случаев уничтожения памятников советским воинам в Европе. Об этом сообщило думское управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ по итогам встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина и председателя Кнессета Юлия Эдельштейна.

На встрече, состоявшейся в четверг в рамках официального визита Эдельштейна в Россию, Володин обратил внимание израильской делегации на случаи уничтожения в Европе мемориалов воинам-освободителям.

"Спикеры обсудили принятую Сеймом Польши поправку в закон, позволяющую сносить памятники советским солдатам", - отмечается в сообщении. Согласно ему, "председатели парламентов договорились о подготовке совместного заявления, осуждающего такие действия". Обращение планируется направить в парламенты стран Европы и межпарламентские организации.

В думском управлении отметили, что Володин и Эдельштейн договорились о совместной работе парламентов по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне. "Наши народы больше всех пострадали от фашизма в годы Второй мировой войны. Совершенно недопустимы случаи осквернения памятников солдатам, отдавшим жизнь в борьбе с нацизмом, а тем более законодательное оправдание этих преступных действий", - подчеркнул глава нижней палаты парламента РФ.

Закон о памятниках

22 июня Сейм Польши принял поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов, которые предусматривают снос памятников в честь Красной армии. Решение о том, соответствует ли тот или иной мемориал описанным в поправках параметрам, будет принимать Институт национальной памяти Польши, который ранее первым выступил с инициативой демонтировать все советские памятники в стране. Оспорить позицию института можно будет в министерстве культуры и национального наследия республики.

В обновленном законе утверждается, что монументы и другие подобные объекты "не могут отдавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". К указанным мемориалам не относятся памятники, расположенные на кладбищах или территории других захоронений, объекты, которые не выставлены на всеобщее обозрение, или же демонстрируемые в научных целях, в качестве произведения искусства, а также монументы, внесенные в реестр памятников архитектуры. Не относящиеся к этим категориям мемориалы польские законодатели предлагают демонтировать в течение 12 месяцев после вступления поправок в силу. На территории страны эксперты насчитали по меньшей мере 469 таких объектов, около 250 из которых посвящены Красной армии.