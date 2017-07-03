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Матвиенко считает взаимодействие в ШОС и БРИКС "образцом межгосударственных отношений"

Политика
3 июля, 6:55 UTC+3 НОВОСИБИРСК 3, июля. /ТАСС

По мнению спикера Совфеда, отношения в рамках Шанхайской организации сотрудничества и объединения БРИКС "отличает равноправие, взаимное уважение и подлинный дух партнерства"

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

© Антон Новодережкин/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает взаимодействие государств в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) образцом межгосударственных отношений в современном мире.

"Можно с полным основанием сказать, что взаимодействие стран в рамках ШОС и БРИКС является образцом межгосударственных отношений в XXI веке", - заявила она, выступая в понедельник на открывшемся в Новосибирске первом конгрессе женщин стран ШОС и БРИКС.

По мнению спикера Совфеда, эти отношения "отличает равноправие, взаимное уважение и подлинный дух партнерства", что, например, подтверждает, состоявшийся недавно саммит ШОС, результатом которого стало принятие в организацию новых членов - Индии и Пакистана. "Это свидетельство, что организация является привлекательной международной площадкой", - полагает Матвиенко.

В первом конгрессе женщин стран ШОС и БРИКС принимают участие более 300 представительниц женских организаций, в том числе из Индии, Казахстана, Китая, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, ЮАР. Форум на тему "Роль женщин в современном обществе: сотрудничество в политике, экономике, науке, образовании и культуре" проходит под эгидой Совета Федерации и при поддержке МИД РФ.

По мнению Матвиенко, широкое представительство на конгрессе является залогом того, что он "сможет внести достойный вклад в развитие международного женского сотрудничества, обеспечение мира и устойчивого развития".

"Объединение женщин, их деятельное участие в международной политике является естественным ответом на дефицит добра и милосердия в мире", которое призваны восполнить женщины-лидеры, полагает председатель верхней палаты российского парламента. В частности, по ее мнению, женщины могут "постараться избавить политику от подходов, основанных на силовых приемах и использовании двойных стандартов".

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