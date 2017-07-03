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В Кремле не комментируют назначение врио гендиректора "Почты России"

Политика
3 июля, 13:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ пояснил, что данный вопрос относится к компетенции правительства

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Кремль не комментирует вопросы, связанные с назначением врио гендиректора "Почты России", этот вопрос относится к компетенции правительства.

"Это [назначение] - тема правительства", - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать смену руководства предприятия.

Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров в своем Twitter сообщил ранее, что временно исполняющей обязанности гендиректора ФГУП "Почта России" назначена Ольга Осина - первый заместитель генерального директора компании.

Контракт Дмитрия Страшнова на посту гендиректора "Почты России" истек 1 июля. Он возглавлял предприятие с 2013 года.

Как сообщали ТАСС источники в правительстве и телекоммуникационной отрасли, в списке кандидатов на пост генерального директора "Почты России" пять человек, в том числе сам Страшнов и два заместителя министра экономического развития - Станислав Воскресенский и Николай Подгузов.

Слухи об отставке Страшнова появились в начале этого года. В ноябре 2016 года Генпрокуратура по итогам проверки сочла незаконной выплату Страшнову премии за 2014 год в размере 95,4 млн рублей и потребовала возбудить уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями.

В феврале 2017 года в Следственный комитет были направлены материалы другой прокурорской проверки, связанные с размером выплат заместителям Страшнова. В марте Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении директора департамента организационного развития Минкомсвязи Ирины Лаптевой, которая, по версии следствия, рассчитала Страшнову завышенный в восемь раз должностной оклад и завысила размер вознаграждения за 2014 год.

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