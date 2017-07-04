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Замглавы МИД указал генсеку Совета Европы на необходимость выхода из кризиса в ПАСЕ

Политика
4 июля, 11:55 дата обновления: 4 июля, 12:11 UTC+3

Встреча Алексея Мешкова и Турбьёрна Ягланда, которая состоялась 3 июля в Страсбурге, прошла в деловой и конструктивной атмосфере, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков на встрече с генеральным секретарем Совета Европы (СЕ) Турбьёрном Ягландом указал на необходимость поиска путей выхода из кризиса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщили во вторник в российском дипведомстве.

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"3 июля в Страсбурге состоялась встреча заместителя министра иностранных дел РФ Алексея Мешкова с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом, - информировали в министерстве. - Была подчеркнута настоятельная необходимость поиска путей выхода из глубокого кризиса внутри и вокруг ПАСЕ".

"Была подчеркнута настоятельная необходимость поиска путей выхода из глубокого кризиса внутри и вокруг ПАСЕ, - указали в МИД России. - Состоялся откровенный обмен мнениями по этому вопросу. Встреча прошла в деловой и конструктивной атмосфере".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров проинформировал Ягланда "о решении приостановить уплату взноса Российской Федерации в бюджет СЕ за 2017 год до безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального собрания РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы".

В начале июня спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что РФ заблокировала в текущем году выплату трети своего взноса в СЕ, которая могла бы пойти на финансирование ПАСЕ. По его словам, речь идет о сумме порядка €11 млн.

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