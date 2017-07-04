Замглавы МИД указал генсеку Совета Европы на необходимость выхода из кризиса в ПАСЕ

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков на встрече с генеральным секретарем Совета Европы (СЕ) Турбьёрном Ягландом указал на необходимость поиска путей выхода из кризиса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщили во вторник в российском дипведомстве.

"3 июля в Страсбурге состоялась встреча заместителя министра иностранных дел РФ Алексея Мешкова с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом, - информировали в министерстве. - Была подчеркнута настоятельная необходимость поиска путей выхода из глубокого кризиса внутри и вокруг ПАСЕ".

"Была подчеркнута настоятельная необходимость поиска путей выхода из глубокого кризиса внутри и вокруг ПАСЕ, - указали в МИД России. - Состоялся откровенный обмен мнениями по этому вопросу. Встреча прошла в деловой и конструктивной атмосфере".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров проинформировал Ягланда "о решении приостановить уплату взноса Российской Федерации в бюджет СЕ за 2017 год до безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального собрания РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы".

В начале июня спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что РФ заблокировала в текущем году выплату трети своего взноса в СЕ, которая могла бы пойти на финансирование ПАСЕ. По его словам, речь идет о сумме порядка €11 млн.