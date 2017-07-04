Россия поздравила США с Днем независимости

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Россия поздравила США с отмечаемым во вторник Днем независимости, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос ТАСС.
"Поздравили, поздравили", - сказал он. Лавров утвердительно ответил на вопрос, была ли послана в Вашингтон поздравительная телеграмма.