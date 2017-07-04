Россия поздравила США с Днем независимости

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Россия поздравила США с отмечаемым во вторник Днем независимости, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос ТАСС.

"Поздравили, поздравили", - сказал он. Лавров утвердительно ответил на вопрос, была ли послана в Вашингтон поздравительная телеграмма.