США поздравили Россию с национальным праздником

ВАШИНГТОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов, Андрей Шитов/. США поздравили, хоть и запоздало, народ России с прошедшим национальным праздником. Письменное заявление от имени госсекретаря США Рекса Тиллерсона по случаю отмечавшегося 12 июня Дня России американское правительство обнародовало в четверг.

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"Сегодня наши страны разделяют уникальную ответственность за поддержание международного мира и стабильности и сотрудничают по вопросам глобальной важности. Мы считаем, что у нас это получается лучше всего, когда мы стоим вместе, чтобы поддерживать фундаментальные ценности человеческого достоинства и свободы", - подчеркнул руководитель американского внешнеполитического ведомства. Его заявление размещено на сайте Госдепартамента США.

"От имени президента (Дональда) Трампа и американского народа я поздравляю весь российский народ по случаю Дня России нынешнего года", - говорится в заявлении.

Тиллерсон напомнил, что история отношений между двумя странами "простирается до первых дней существования" американской республики. "Празднуя День России, знайте, что Соединенные Штаты вместе с вами чтут вашу независимость как страны, богатой традициями и благоприятными возможностями", - добавил шеф американской дипломатии.

Реакция российской стороны

Посольство России в США отреагировало на запоздалое приветствие подчеркнуто дипломатично. "Мы признательны за поздравление, - сказали корреспонденту ТАСС в пресс-службе дипмиссии. - Передадим его по назначению".

На отсутствие традиционных поздравлений с американской стороны российские дипломаты обратили внимание еще в сам праздничный день. В пресс-службе Госдепартамента США корреспонденту ТАСС пояснили, что при новой администрации Дональда Трампа был принят "новый подход, при котором официальные поздравления передаются через посольства США" в соответствующих столицах.

"Мы больше не распространяем поздравления в качестве пресс-релизов, - сказал сотрудник пресс-службы. - Но мы размещаем их у себя на сайте. Официально же они вручаются через наши посольства". "Сами мы их не распространяем, но не возражаем, если страны-получатели это делают", - добавил американский дипломат. Было ли передано поздравление по случаю Дня России через посольство США в Москве, он тогда сразу уточнить не смог.

День России - национальный праздник Российской Федерации. Установлен указом президента РФ от 2 июня 1994 года. В соответствии с Трудовым кодексом РФ он является нерабочим праздничным днем. 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.