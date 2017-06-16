Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США поздравили Россию с национальным праздником

Международная панорама
16 июня, 0:10 дата обновления: 16 июня, 1:09 UTC+3

Посольство РФ в США отреагировало на запоздалое поздравление подчеркнуто дипломатично, выразив признательность и сообщив, что передаст его "по назначению"

Поделиться
Материал из 1 страницы
©  AP Photo/Luis M. Alvarez

ВАШИНГТОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов, Андрей Шитов/. США поздравили, хоть и запоздало, народ России с прошедшим национальным праздником. Письменное заявление от имени госсекретаря США Рекса Тиллерсона по случаю отмечавшегося 12 июня Дня России американское правительство обнародовало в четверг.

СПЕЦПРОЕКТ

История государственных символов России

Где был поднят первый триколор, что означает двуглавый орел и как менялся российский гимн

"Сегодня наши страны разделяют уникальную ответственность за поддержание международного мира и стабильности и сотрудничают по вопросам глобальной важности. Мы считаем, что у нас это получается лучше всего, когда мы стоим вместе, чтобы поддерживать фундаментальные ценности человеческого достоинства и свободы", - подчеркнул руководитель американского внешнеполитического ведомства. Его заявление размещено на сайте Госдепартамента США.

"От имени президента (Дональда) Трампа и американского народа я поздравляю весь российский народ по случаю Дня России нынешнего года", - говорится в заявлении.

Тиллерсон напомнил, что история отношений между двумя странами "простирается до первых дней существования" американской республики. "Празднуя День России, знайте, что Соединенные Штаты вместе с вами чтут вашу независимость как страны, богатой традициями и благоприятными возможностями", - добавил шеф американской дипломатии.

Реакция российской стороны

Посольство России в США отреагировало на запоздалое приветствие подчеркнуто дипломатично. "Мы признательны за поздравление, - сказали корреспонденту ТАСС в пресс-службе дипмиссии. - Передадим его по назначению".

На отсутствие традиционных поздравлений с американской стороны российские дипломаты обратили внимание еще в сам праздничный день. В пресс-службе Госдепартамента США корреспонденту ТАСС пояснили, что при новой администрации Дональда Трампа был принят "новый подход, при котором официальные поздравления передаются через посольства США" в соответствующих столицах.

"Мы больше не распространяем поздравления в качестве пресс-релизов, - сказал сотрудник пресс-службы. - Но мы размещаем их у себя на сайте. Официально же они вручаются через наши посольства". "Сами мы их не распространяем, но не возражаем, если страны-получатели это делают", - добавил американский дипломат. Было ли передано поздравление по случаю Дня России через посольство США в Москве, он тогда сразу уточнить не смог.

День России - национальный праздник Российской Федерации. Установлен указом президента РФ от 2 июня 1994 года. В соответствии с Трудовым кодексом РФ он является нерабочим праздничным днем. 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.

Смотрите также

США впервые не поздравили РФ с Днем России

Сотни русских и американцев принимают участие в США в акции "Я люблю Россию"

В посольстве РФ в США прошел прием в честь Дня России

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День России
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пожар в жилом доме в Лондоне: десятки человек пропали без вести
2
Путин: только гражданин РФ может определить, кто будет возглавлять страну
3
США поздравили Россию с национальным праздником
4
Машина врезалась в группу пешеходов в центре Манхэттена
5
"Ъ": Медведев поручил проработать переезд четырех министерств в "Москва-Сити"
6
Полиция и МЧС разыскивают пропавшую в лесопарке в Петербурге женщину с месячной внучкой
7
Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" выявила много новых фактов
Темы дня
Загрузка...
Реклама