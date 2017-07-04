В Кремле с долей скептицизма отнеслись к высказыванию премьера Сербии о присоединении к ЕС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. В Кремле с долей скептицизма отнеслись к высказыванию премьера Сербии Аны Брнабич о возможном выборе пути по присоединению страны к ЕС.

"Насколько Сербия близка к ЕС, это еще вопрос", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее в интервью агентству Bloomberg Брнабич заявила, что Сербия выберет Европейский союз, если будет поставлена перед выбором между связями с Россией и вступлением в ЕС.