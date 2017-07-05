Грызлов: полного прекращения огня в Донбассе, несмотря на перемирие, не произошло

МИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Полного прекращения огня в Донбассе, несмотря на объявленное 24 июля так называемое хлебное перемирие, так и не произошло. Об этом по итогам очередного заседания в Минске контактной группы по урегулированию на востоке Украины заявил полпред РФ Борис Грызлов.

"Мы зафиксировали, что полного прекращения огня не произошло, - сказал он. - Однако количество случаев применения оружия существенно снизилось. Особенно это касается прицельной стрельбы и применения запрещенного минскими соглашениями оружия".

"Мы отдаем себе отчет в том, что на линии соприкосновения протяженностью 430 километров, с обеих сторон которой находятся тысячи вооруженных людей, крайне сложно вообще избежать выстрелов, - продолжал Грызлов. - В отдельных случаях можно говорить об ошибочном реагировании на те или иные события, никак не связанные с имеющимся противостоянием сторон. Однако Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ зафиксированы и случаи совершенно намеренных обстрелов, что вызывает серьезнейшее беспокойство".

Полпред РФ призвал также обе стороны конфликта не списывать на противоборствующую сторону свои собственные проблемы, связанные с отсутствием дисциплины в находящихся на линии соприкосновения подразделениях.

Глызлов напомнил, что ключевым вопросом переговоров остается особый статус Донбасса.

"Это главное условие политического урегулирования, - сказал он. - Он четко прописан в минских соглашениях, одобренных резолюцией ООН. Этим статусом могли бы быть защищены безопасность, языковые, культурные, религиозные права жителей Донбасса, их право избирать свою местную власть".

Даже небольшая по европейским меркам и почти однонациональная Австрия - федерация с широкими правами земель, - обратил внимание Грызлов. - Поэтому децентрализация, предусмотренная минскими соглашениями, реальна, необходима и полезна самой Украине. О пользе децентрализации для Украины, кстати, неоднократно говорил и ее президент Петр Порошенко. А определенные радикальные правящие украинские политики предпочитают оставаться в рамках жесткого унитарного государства".

Полпред РФ выразил надежду, что в Европе и в мире найдутся силы, которые смогут доказать украинской стороне необходимость сделать шаги по политическому урегулированию в Донбассе, а именно ввести в действие закон об амнистии, принять закон о выборах и отрегулировать в правовом отношении особый статус Донбасса в рамках конституционной реформы на Украине.

"В минских соглашениях от 12 февраля 2015 года для Украины нет ничего невыполнимого, - подчеркнул он. - Ей достаточно всего лишь встать на путь политического решения, отказавшись от военного. Уже сейчас контактная группа близка к согласованию числа людей для обмена по принципу "всех на всех". Найдено и решение по механизму оплаты и срокам расчетов с украинским предприятием за воду, поставляемую в Луганскую область".