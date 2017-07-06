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Захарова не исключила, что CNN намеренно исказила сведения о мальчике Дакнише из Сирии

Политика
6 июля, 12:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Спикер российского МИД отметила, что телеканал так и не ответил на призыв посетить Сирию и встретиться с семьей Омрана Дакниша

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключает, что журналисты американского телеканала CNN, использовавшие фотографию сирийского мальчика Омрана Дакниша в интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым осенью 2016 года, могли уже тогда знать, что он пострадал от устроенного террористами взрыва, а не от удара российской или сирийской авиации. Об этом она заявила на брифинге в четверг.

Как отметила Захарова, телеканал так и не ответил на призыв посетить Сирию и встретиться с семьей мальчика Омрана из Алеппо, чей образ был использован для обвинения ВКС РФ и ВВС Сирии в ударах по жилым кварталам. Журналист телеканала Кристиан Аманпур продемонстрировала его фотографию во время интервью с Лавровым, попросив прокомментировать действия российской авиации.

"Мы снова вернулись к этой теме, направив письмо на имя руководителя московского бюро CNN, получили ответ, - продолжила Захарова. - К сожалению, сути какой-нибудь в этом ответе нет, просто приводятся цитаты из интервью, которое нам очень хорошо известно. Отсутствие внятного ответа от телеканала по этому поводу наталкивает на мысль, что со стороны журналистов CNN имело место сознательное, намеренное искажение реальности".

Как указала официальный представитель МИД РФ, до этого в российском дипведомстве считали, "что, возможно, журналисты телеканала были просто не в курсе, как это часто бывает, того, что происходило "на земле". "Сейчас, учитывая то, как канал старательно замалчивает всю эту ситуацию, у нас есть подозрения, не могла ли она развиваться совершенно по-другому. Возможно, они знали о том, что мальчик стал жертвой не бомбардировок, а взрывов, что он пострадал от террористов, возможно эта информация уже была им известна осенью 2016 года", - указала Захарова.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
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