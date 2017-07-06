Песков: имиджу CNN может помочь использование проверенной информации

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал вашингтонскому офису CNN пользоваться проверенной информацией, что "поможет имиджу" компании.

Во время общения Пескова с журналистами ему поступил вопрос от представителя CNN о том, что, по данным вашингтонского офиса компании, президент России Владимир Путин после саммита "двадцатки" в Гамбурге отправится в Стамбул.

"Он (вашингтонский офис) часто ошибается в последнее время. Рекомендуйте им быть повнимательнее и пользоваться более проверенной информацией. Это поможет вашему имиджу", - ответил представитель Кремля.

Саммит "двадцатки" пройдет в Гамбурге 7-8 июля. В среду Песков сообщил ТАСС, что у Путина запланирован неформальный ужин с бывшим премьер-министром Японии Ёсиро Мори в Екатеринбурге 9 июля.