Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 60.24
€ 68.38
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков: имиджу CNN может помочь использование проверенной информации

Политика
6 июля, 13:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Журналист телеканала ранее поинтересовался со ссылкой на вашингтонский офис компании, поедет ли Владимир Путин после G20 в Стамбул

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал вашингтонскому офису CNN пользоваться проверенной информацией, что "поможет имиджу" компании.

Во время общения Пескова с журналистами ему поступил вопрос от представителя CNN о том, что, по данным вашингтонского офиса компании, президент России Владимир Путин после саммита "двадцатки" в Гамбурге отправится в Стамбул.

"Он (вашингтонский офис) часто ошибается в последнее время. Рекомендуйте им быть повнимательнее и пользоваться более проверенной информацией. Это поможет вашему имиджу", - ответил представитель Кремля.

Саммит "двадцатки" пройдет в Гамбурге 7-8 июля. В среду Песков сообщил ТАСС, что у Путина запланирован неформальный ужин с бывшим премьер-министром Японии Ёсиро Мори в Екатеринбурге 9 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саммит G20 в Гамбурге
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Япония Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин освободил от должности восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН
2
Песков: о тестировании нового российского лимузина для президента говорить рано
3
Трамп: США будут укреплять сотрудничество в НАТО в ответ на дестабилизирующие действия РФ
4
Аксенов намерен отправить в отставку своего заместителя, трех министров и главу Ялты
5
В Кремле с долей скептицизма отнеслись к высказыванию премьера Сербии о присоединении к ЕС
6
Обыски в штабе Навального в Москве проходили по делу о самоуправстве
7
Даниил Медведев оштрафован на $14,5 тыс. за неспортивное поведение на Уимблдоне
Темы дня
Реклама