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Источник: Озеров уходит с поста председателя комитета СФ по обороне

Политика
6 июля, 13:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Парламентарий написал заявление по собственному желанию

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров написал заявление об уходе с этого поста. Об этом ТАСС сообщил источник в верхней палате парламента.

По словам собеседника агентства, Озеров написал заявление по собственному желанию.

Он возглавляет комитет с 2001 года.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что главком ВКС Виктор Бондарев может возглавить комитет СФ по обороне и безопасности. Вместе с тем в конце июня спикер верхней палаты Валентина Матвиенко заявила, что пока ни один из регионов не обращался в палату с предложением делегировать Бондарева в Совет Федерации.

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Озеров, Виктор Алексеевич
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