Аксенов: перестановки в Совете министров Крыма повысят эффективность работы власти

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Кадровые перестановки в Совете министров Крыма позволят повысить эффективность и результативность работы властей. Такое мнение высказал журналистам глава региона Сергей Аксенов.

"Я думаю, что в результате перестановок мы сможем добиться более эффективной работы <…> На мой взгляд, данная перестановка сможет повысить и уровень взаимодействия между ведомствами, улучшит качество работы, повысит результативность работы <…> На этом этапе смена руководителей даст новый толчок развитию отраслей и регионов", - сказал Аксенов, отвечая на вопрос ТАСС. Руководитель региона добавил, что у него нет никаких претензий к работе трех министров и главы Ялты, о намерении отставить которых он сообщил в четверг.

"Ничего в этом на самом деле нет, к ним нет претензий, связанных с уголовным преследованием, никаких вопросов. Эти перестановки дадут более эффективную и слаженную работу правительства и глав администраций", - подчеркнул Аксенов, выразив при этом слова благодарности покидающим свои посты чиновникам. "Я коллегам хочу сказать на самом деле спасибо, они в сложной ситуации работали в Крыму", - сказал он.

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Ранее сообщалось, что республиканский парламент в пятницу согласует отставку зампредседателя Совета министров Бориса Зимина, а также министра топлива и энергетики региона Светланы Бородулиной, министра жилищно- коммунального хозяйства региона Сергея Карпова и министра курортов и туризма Сергея Стрельбицкого. Кроме того, в отставку уходит глава Ялты Андрей Ростенко. Аксенов, комментируя грядущие перестановки, ранее сообщал, что Зимин возглавит ГУП РК "Черноморнефтегаз", а на его место руководитель региона предложит кандидатуру главы администрации Судака Владимира Серова.

Зимин занял кресло зампредседателя крымского совмина в февраля этого года, ранее он возглавлял предприятие ЗАО "Нортгаз" (российское добывающее предприятие, недропользователь газоконденсатных залежей Северо- Уренгойского месторождения).

По словам Аксенова, вместо Стрельбицкого должность министра курортов и туризма региона займет Вадим Волченко, который сейчас возглавляет представительство МИА "Россия сегодня" в Крыму. На должности министров топлива и энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, как ожидается, будут назначены Вадим Белик и Марина Горбатюк.