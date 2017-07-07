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Песков: встреча Путина и Абэ будет "достаточно важной"

Политика
7 июля, 12:38 UTC+3 ГАМБУРГ ГАМБУРГ 7, июля. /ТАСС

Встреча президента РФ и премьер-министра Японии состоится 7 июля

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ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает предстоящую 7 июля встречу главы российского государства Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ "достаточно важной".

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"Будет беседа с премьер-министром Абэ, тоже достаточно важная встреча с точки зрения того, что Абэ приедет во Владивосток в начале сентября на Дальневосточный форум", - сказал представитель Кремля журналистам.

В целом он назвал рабочий день Путина в Гамбурге "очень конструктивным и напряженным". Кроме участия в сессиях саммита "двадцатки" у президента РФ 7 июля запланированы отдельные двусторонние встречи с президентом США Дональдом Трампом, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

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Темы
Саммит G20 в Гамбурге
Персоны
Абэ, Синдзо Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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