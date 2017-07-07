Песков: встреча Путина и Абэ будет "достаточно важной"

Переговоры "Амкара" и "Зенита" по аренде Рязанцева находятся в стадии завершенияСпорт 7 июля, 13:06
Собянин: Москва должна развиваться в соответствии с передовыми тенденциям урбанистикиОбщество 7 июля, 13:05
Сарсания: ясность с переходом Дриусси в "Зенит" может наступить в начале следующей неделиСпорт 7 июля, 13:02
NYK, MOL и K Line учредили совместное предприятие ONEТранспорт 7 июля, 12:58
Сарсания: "Зенит" примет решение по Хави Гарсии после возвращения со сбораСпорт 7 июля, 12:54
Игровой свитер Зарипова будет поднят под своды арены "Металлурга" по окончании карьерыСпорт 7 июля, 12:28
Российские волейболистки уступили сборной США в стартовом матче Гран-приСпорт 7 июля, 12:23
Международный фестиваль фейерверков пройдет в Москве 19-20 августаМосква 7 июля, 12:23
Аварии на рудниках Норильска, приведшие к гибели людей. ДосьеБиографии и справки 7 июля, 12:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает предстоящую 7 июля встречу главы российского государства Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ "достаточно важной".
"Будет беседа с премьер-министром Абэ, тоже достаточно важная встреча с точки зрения того, что Абэ приедет во Владивосток в начале сентября на Дальневосточный форум", - сказал представитель Кремля журналистам.
В целом он назвал рабочий день Путина в Гамбурге "очень конструктивным и напряженным". Кроме участия в сессиях саммита "двадцатки" у президента РФ 7 июля запланированы отдельные двусторонние встречи с президентом США Дональдом Трампом, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.