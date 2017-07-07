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Главы МИД РФ и Египта обсудили по телефону ситуацию вокруг Катара

Политика
7 июля, 13:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Самех Шукри, в частности, рассказал Сергею Лаврову итоги состоявшегося 5 июля совещания министров иностранных дел нескольких арабских государств

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри обсудили в пятницу по телефону ситуацию вокруг Катара. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам разговора, состоявшегося по инициативе египетской стороны.

Министры "обменялись мнениями по обстановке в ближневосточном регионе с акцентом на происходящее вокруг Катара". "В этом контексте Самех Шукри проинформировал об итогах состоявшегося 5 июля в Каире совещания министров иностранных дел ряда арабских государств, посвященного ситуации в Персидском заливе", - отметили в МИД РФ.

Лавров и Шукри также обсудили состояние и перспективы российско-египетских отношений, договорились поддерживать дальнейшие тесные контакты по наиболее значимым вопросам двусторонней повестки дня, информировали в министерстве.

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Темы
Ситуация вокруг Катара
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Катар Египет Россия
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