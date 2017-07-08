Депутат Госдумы: проект резолюции ПА ОБСЕ с критикой России носит тенденциозный характер

МИНСК, 8 июля. /ТАСС/. Проект резолюции с критикой ситуации с соблюдением прав человека в РФ, одобренный в субботу общим комитетом по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), содержит едва ли не весь набор известных антироссийских и русофобских штампов. Об этом заявил депутат Госдумы Артем Туров, выступая на заседании данного комитета, которое проходит в Минске в рамках летней сессии ПА ОБСЕ.

"Документ носит очевидно предвзятый и тенденциозный характер. Изложенные в нем подходы содержат едва ли не весь набор известных антироссийских и русофобских штампов", - сказал он. По его словам, такой подход отвлекает от "насущных задач" ПА ОБСЕ.

"Европейским коллегам, прежде чем указывать на какие- либо недостатки, надо начать в первую очередь с проблем собственных стран", - сказал Туров. Он привел в пример разгон акций протеста в Гамбурге, где проходит саммит "Большой двадцатки".

Туров подчеркнул, что данный проект резолюции является примером "пресловутых двойных стандартов, по которым, работает ряд европейских стран".

Россия и конфликт на Украине

По словам члена российской делегации, "можно назвать десятки случаев вмешательства стран Западной Европы в дела суверенных государств и государственный переворот на Украине в 2014 году - яркое тому подтверждение". "Налицо... очередная попытка переложить на Россию всю полноту ответственности за происходящие, в том числе на Украине, кризисные явления", - сказал Туров, отметив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.

"Ни слова не сказано об обязанности выполнения Киевом в диалоге с представителями Донбасса подписанных договоренностей. Совершенно неприемлема для нас формулировка об аннексии Крыма, который на основании референдума вошел в состав РФ, - подчеркнул он. - Хотелось бы напомнить нашим коллегам из Франции и Германии, которые также являются подписантами Минских соглашений, что обязательство по восстановлению социальной инфраструктуры Донбасса в полной мере ими в том числе не выполняется".

В одобренном в субботу комитетом ПА ОБСЕ проекте резолюции, в частности, выражалась обеспокоенность "ухудшением демократического развития, продолжающимися и умножающимися нарушениями прав человека, а также тяжелым положением политической оппозиции, гражданского общества, журналистов и других защитников свободы в России, Белоруссии и Азербайджане". Кроме того, в документе выражалась обеспокоенность в связи с сообщениями о преследовании представителей сексуальных меньшинств в РФ.

В тексте также подчеркивалась необходимость полного выполнения Россией минских соглашений, "использования своего существенного влияния" на незаконные вооруженные группы в определенных районах Донецкой и Луганской областей Украины для того, чтобы они также выполняли соглашения. В документе отмечалась "обеспокоенность сохраняющимся присутствием" вооруженных групп, военных инструкторов и наемников на территории Украины.