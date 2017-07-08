Депутат Госдумы: проект резолюции ПА ОБСЕ с критикой России носит тенденциозный характер

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МИНСК, 8 июля. /ТАСС/. Проект резолюции с критикой ситуации с соблюдением прав человека в РФ, одобренный в субботу общим комитетом по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), содержит едва ли не весь набор известных антироссийских и русофобских штампов. Об этом заявил депутат Госдумы Артем Туров, выступая на заседании данного комитета, которое проходит в Минске в рамках летней сессии ПА ОБСЕ.
"Документ носит очевидно предвзятый и тенденциозный характер. Изложенные в нем подходы содержат едва ли не весь набор известных антироссийских и русофобских штампов", - сказал он. По его словам, такой подход отвлекает от "насущных задач" ПА ОБСЕ.
"Европейским коллегам, прежде чем указывать на какие- либо недостатки, надо начать в первую очередь с проблем собственных стран", - сказал Туров. Он привел в пример разгон акций протеста в Гамбурге, где проходит саммит "Большой двадцатки".
Туров подчеркнул, что данный проект резолюции является примером "пресловутых двойных стандартов, по которым, работает ряд европейских стран".
По словам члена российской делегации, "можно назвать десятки случаев вмешательства стран Западной Европы в дела суверенных государств и государственный переворот на Украине в 2014 году - яркое тому подтверждение". "Налицо... очередная попытка переложить на Россию всю полноту ответственности за происходящие, в том числе на Украине, кризисные явления", - сказал Туров, отметив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.
"Ни слова не сказано об обязанности выполнения Киевом в диалоге с представителями Донбасса подписанных договоренностей. Совершенно неприемлема для нас формулировка об аннексии Крыма, который на основании референдума вошел в состав РФ, - подчеркнул он. - Хотелось бы напомнить нашим коллегам из Франции и Германии, которые также являются подписантами Минских соглашений, что обязательство по восстановлению социальной инфраструктуры Донбасса в полной мере ими в том числе не выполняется".
В одобренном в субботу комитетом ПА ОБСЕ проекте резолюции, в частности, выражалась обеспокоенность "ухудшением демократического развития, продолжающимися и умножающимися нарушениями прав человека, а также тяжелым положением политической оппозиции, гражданского общества, журналистов и других защитников свободы в России, Белоруссии и Азербайджане". Кроме того, в документе выражалась обеспокоенность в связи с сообщениями о преследовании представителей сексуальных меньшинств в РФ.
В тексте также подчеркивалась необходимость полного выполнения Россией минских соглашений, "использования своего существенного влияния" на незаконные вооруженные группы в определенных районах Донецкой и Луганской областей Украины для того, чтобы они также выполняли соглашения. В документе отмечалась "обеспокоенность сохраняющимся присутствием" вооруженных групп, военных инструкторов и наемников на территории Украины.