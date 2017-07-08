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Комитет ПА ОБСЕ поддержал проект резолюции, касающейся прав человека в РФ и Белоруссии

Международная панорама
8 июля, 15:06 UTC+3 МИНСК МИНСК 8, июля. /ТАСС

В документе, в частности, выражается обеспокоенность "ухудшением демократического развития" в России, Белоруссии и Азербайджане

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МИНСК, 8 июля. /ТАСС/. Общий комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в субботу поддержал проект резолюции "Положение в Восточной Европе", в которой содержится критика ситуации в области соблюдения прав человека в России и Белоруссии. Голосование проходило на летней сессии ПА ОБСЕ, проходящей в Минске.

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В проекте резолюции, в частности, выражается обеспокоенность "ухудшением демократического развития, продолжающимися и умножающимися нарушениями прав человека, а также тяжелым положением политической оппозиции, гражданского общества, журналистов и других защитников свободы в России, Белоруссии и Азербайджане".

Россия и ситуация на Украине

В документе подчеркивается необходимость полного выполнения Россией минских соглашений, "использования своего существенного влияния" на незаконные вооруженные группы в определенных районах Донецкой и Луганской областей Украины для того, чтобы они также выполняли соглашения. В документе отмечается "обеспокоенность сохраняющимся присутствием" вооруженных групп, военных инструкторов и наемников на территории Украины.

В проекте резолюции выражается обеспокоенность в связи с сообщениями о преследовании представителей сексуальных меньшинств в России. В ней содержится призыв к властям РФ обеспечить безопасность представителей ЛГБТ в Чечне.

Критика Белоруссии

Согласно документу, ПА ОБСЕ выражает сожаление по поводу того, что "нарушения прав человека в Белоруссии по- прежнему носят системный и структурный характер". В проекте резолюции выражается сожаление в связи с тем, что "выборы в Белоруссии, включая президентские выборы в октябре 2015 года и парламентские выборы в сентябре 2016 года, не были ни свободными, ни честными". Также отмечается, что в республике "отсутствуют свобода СМИ, включая увеличение числа случаев притеснения журналистов, законы, ограничивающие свободу эфирного вещания и интернета".

ПА ОБСЕ призывает правительство Белоруссии "незамедлительно и безоговорочно освободить и реабилитировать всех политических заключенных в Белоруссии", а также обеспечить их полное восстановление в гражданских и политических правах". Кроме того, ПА ОБСЕ настоятельно призывает правительство Белоруссии "незамедлительно отозвать все вынесенные приговоры к смертной казни и приступить к работе по ее отмене".

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