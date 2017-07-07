Комитет ПА ОБСЕ поддержал антироссийский проект резолюции об "оккупации" Крыма

МИНСК, 7 июля. /ТАСС/. Общий комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ в пятницу поддержал проект резолюции о "Восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины", против которого выступила российская делегация.

В проекте документа говорится, что ПА ОБСЕ "вновь заявляет о своем полном уважении суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины в пределах ее признанных международным сообществом границ, которые включают Автономную Республику Крым и город Севастополь". Также в проекте резолюции содержится призыв к России "безотлагательно предоставить беспрепятственный доступ" в Крым и Севастополь международным организациям, институтам, специальным процедурам и независимым экспертам ОБСЕ, ООН и Совета Европы, правозащитным неправительственным организациям или СМИ.

В одном из пунктов проекта документа ПА ОБСЕ также призвала "к продолжению консультаций с целью достижения договоренности о развертывании полицейской миссии в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины".

Взяв слово при обсуждении документа, член делегации РФ, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обратил внимание, что в отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ "не говорилось ни слова о тяжелых вооружениях, российских гибридных вооруженных силах, которых не было и нет на юго-востоке Украины".

"К сожалению, проект резолюции вводит нас в заблуждение", - констатировал парламентарий. Комментируя пункт о призыве к РФ "предоставить беспрепятственный доступ в Крым и Севастополь", он заявил: "Я приглашаю всех в российские Крым и Севастополь, которые вернулись в РФ на основе норм международного права, закрепленной в Уставе ООН нормы о праве на самоопределение, и посмотреть своими глазами, как уже сделали многие члены ассамблеи, на то, какую радость испытывают жители Крыма и Севастополя - настолько гармоничной и успешной является их сегодняшняя жизнь, образование их детей".

"Что касается многочисленных пунктов об оккупации - это не оккупация. Оккупация и аннексия [этих регионов] Украиной была в 1991 году", - напомнил член делегации РФ. "Мы допускаем чудовищные двойные стандарты, которые подрывают саму суть ОБСЕ и ее Парламентской ассамблеи", - предупредил он.