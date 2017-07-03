Украина намерена обратиться в ЮНЕСКО с связи с выставкой артефактов из Крыма в Москве

КИЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Министерство культуры Украины пообещало обратиться в международные организации, в частности в ЮНЕСКО, в связи с проведением в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве выставки "Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства".

Чиновники в Киеве уверенны, что проведение российскими специалистами археологических работ в Крыму, а также организация выставок исторических артефактов нарушает украинское законодательство и положения международного права. "Министерство культуры подчеркивает, что объекты, расположенные в Автономной Республике Крым, имеют исключительный статус объектов культурного наследия Украины", - указано в сообщении ведомства.

Боспорское царство существовало с VII века до нашей эры по I век нашей эры на территории современной Республики Крым и Краснодарского края. Античное государство оставило уникальные предметы, часть из которых обнаружены экспедициями Государственного музея изобразительных искусств. В экспозиции представлены 450 экспонатов. Выставка будет работать до 17 сентября.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью РФ.