Клинцевич не исключает внесения в российское законодательство понятия "кибертерроризм"

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что в законодательстве России необходимо прописать понятие "кибертерроризм". По мнению сенатора, это будет иметь профилактический эффект.
"Наверное, пришло время инициировать соответствующие изменения в российское законодательсво. Я имею ввиду, прежде всего, статью 272 УК РФ "Неправомерный доступ к компьютерной информации". Не исключаю даже внесения в нее понятия "кибертерроризм". Во всяком случае это будет иметь профилактический эффект", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.
Кроме того, считает сенатор, тему кибертерроризма следует вынести на специальное обсуждение Совета Безопасности ООН. "Россия может инициировать такое обсуждение", - сказал Клинцевич.
По его словам, решение о создании двусторонней рабочей группы по обеспечению информационной безопасности - один из важнейших результатов первой встречи президентов России и США в пятницу в Гамбурге.
"Судя по массированным кибератакам последнего времени, ставшим реальной угрозой для нормального функционирования обществ, рабочей группе предстоит заняться задачей чрезвычайной сложности", - сказал Клинцевич.