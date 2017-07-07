"Шаг вперед": реакция российских политиков на встречу Путина и Трампа

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева направо по центру) во время двусторонней встречи на саммите G20 © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

7 июля на саммите G20 в Гамбурге состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Беседа двух лидеров проходила в Конгресс-центре без присутствия прессы и продолжалась 2 часа 15 мин. Она стала первой личной встречей президентов, до этого лидеры общались лишь по телефону. Путин и Трамп высказались в пользу развития диалога двух стран. Реакция российских политиков на первую встречу двух президентов — в материале ТАСС.

"Серьезный обстоятельный разговор"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала встречу Владимира Путина и Дональда Трампа обстоятельной. По мнению сенатора, она показала заинтересованность глав государств в решении глобальных проблем.

"Сама по себе встреча - большое политическое событие, речь идет не о протокольном рукопожатии, а о серьезном обстоятельном разговоре", - подчеркнула она. Сенатор обратила внимание, что в ходе встречи практически по всем ключевым темам обсуждения были достигнуты договоренности. "Думаю, это следствие личного контакта, искренней заинтересованности глав государств в решении глобальных проблем", - сказала парламентарий.

По мнению Матвиенко, в обеих странах и во всем мире люди понимают, что конфронтация не может быть продуктивной. "Встреча может быть шагом к выходу из той ситуации, в которую зашли отношения России с США", - отметила спикер.

По мнению парламентария, теперь необходимо восстановить диалог как исполнительной, так и законодательной власти России и США. Матвиенко заверила, что российские парламентарии готовы к возобновлению контактов с американскими коллегами.

Приоткрыть забаррикадированную дверь

Встреча президентов России и США в Гамбурге стала серьезным шагом вперед в отношениях между государствами.

Такое мнение выразил журналистам первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Серьезный шаг вперед, несомненно, сделан", - сказал Клинцевич. По его словам, стороны продемонстрировали свою готовность не только вести переговоры, но и договариваться.

Сенатор среди результатов встречи выделил, в частности, "конкретные договоренности по Сирии, решение о создании двусторонней рабочей группы по обеспечению информационной безопасности". "Подчеркнута общая заинтересованность в выполнении Минских соглашений и роль в этом процессе Украины как главной стороны соглашений", - цитирует сенатора его пресс-служба.

Как отметил Клинцевич, ожидания от встречи оправдались: "как содержательные результаты встречи, так и не менее важный с точки зрения дальнейшей перспективы ее психологический эффект".

"Встреча - и в этом, как мне представляется, состояла ее главная задача - приоткрыла наглухо забаррикадированную дверь российско-американских отношений, одновременно сняв все вопросы относительно личной совместимости лидеров двух государств", - сказал Клинцевич.

"Прорыв" в отношениях

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что результаты встречи президентов России и США оказались "прорывом" в психологическом и практическом отношении.

"Результаты встречи президентов России и США, признаюсь, превзошли мои, и, уверен, не только мои ожидания", - написал сенатор.

"В каком-то смысле это прорыв. Совершено точно - в психологическом, возможно - в практическом отношении", - добавил Косачев.

По его словам, в ходе встречи было "было много конкретики".

"Россия и США начинают либо взаимодействовать на практике [Сирия], либо обсуждать [Украина, кибербезопасность] важнейшие вопросы, определяющие характер двусторонних отношений", - добавил сенатор. "Ключевой представляется оценка [главы МИД РФ] Лаврова, что оба президента ориентированы не на конфронтацию, а на достижение взаимовыгодных договоренностей", - подчеркнул Косачев.

"Если есть такой настрой, договоренности обязательно появятся рано или поздно",- считает парламентарий.

"Общий знаменатель"

Первая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может положить начало процессу прекращения деградации в российско-американских отношениях и будет способствовать достижению "общего знаменателя" по ключевым досье мировой повестки. Об этом в пятницу журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Эта встреча может положить начало процессу прекращения деградации в российско-американских отношениях. То, что переговоры продлились дольше запланированного времени - более двух часов, - позитивный знак", - подчеркнул Слуцкий.

Он отметил, что диалог "велся по самым ключевым вопросам сегодняшней международной и двусторонней повестки - ситуации в Сирии, на Украине, на Корейском полуострове, борьбы с международным терроризмом и киберпреступностью", который "вылился в весьма конкретные договоренности".

"Конструктива во взаимодействии России и США по этим досье ждут, без преувеличения, во всем мире", - указал глава комитета.

Слуцкий выразил надежду, что "настрой на поиск взаимопонимания лидеров России и США, в конечном итоге, приведет к "общему знаменателю" в сотрудничестве двух стран, а первая их встреча поможет сблизить наши позиции, прежде всего, в вопросах мировой безопасности и борьбы с терроризмом".

Ключевая встреча

Вице-спикер Госдумы, руководитель российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой считает состоявшуюся в Гамбурге встречу президентов России и США ключевой для возрождения отношений между двумя странами.

"Для решения тех сложных задач, которые стоят по возрождению отношений между Америкой и Россией, личная встреча глав государств имеет огромное значение", - сказал Толстой ТАСС. "Я очень рад, что она состоялась, все отметили, что она прошла в конструктивном ключе, длилась дольше запланированного", - добавил он.

Зампредседателя Госдумы обратил внимание, что на переговорах лидеров двух стран "были намечены первые шаги по таким чувствительным вопросам, как Украина, Сирия, кибербезопасность, борьба с терроризмом". "По всем этим досье Россия и Америка могли бы продвинуться гораздо больше, если бы позиция США была конструктивной год, два, три назад, - считает он. - Хорошо, что сейчас найдено взаимопонимание по тому, как дальше решать эти важнейшие международные проблемы".

Толстой назвал очень важной договоренность двух президентов о прямом контакте спецпредставителей по Украине. "Безусловно, разговаривать нужно с теми, кто принимает решения, а не с теми, кто из исполняет. Поэтому такой контакт мне представляется конструктивным", - заявил он. "Важно и то, что оба президента <...> подтвердили выполнение Минских соглашений как гарантию и единственный путь к миру на Украине и территориальную целостность Сирии, что тоже, безусловно, важно в контексте общих антитеррористических усилий коалиции и России", - заключил Толстой.

Большой переговорный путь

Итоги первой встречи президентов России и США говорят о заинтересованности лидеров двух стран вступить на большой переговорный путь по самым разным проблемам. Такое мнение высказал в пятницу журналистам первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев.

Депутат прежде всего обратил внимание на итоги встречи, которые касаются создания на юге Сирии зоны деэскалации с 9 июля текущего года. "Эта договоренность говорит как минимум о том, что США признали и поняли, что Россия категорически не отступит от завоеванных на территории Сирии позиций и будет защищать их, - заявил Шхагошев. - Стало ясно, что Трамп признает серьезные намерения РФ в Сирии и хочет включиться в процесс урегулирования ситуации в этой стране, быть соучастником решения проблем в Сирии совместно с РФ".

Политик уверен, что "эта встреча является началом большого переговорного пути Путина и Трампа по самым разным проблемам". "Тот факт, что она продлилась гораздо больше намеченного протоколом времени говорит о заинтересованности вступить на этот путь лидеров двух стран. Встреча президентов показала, что они нацелены на результат", - считает парламентарий.

"Особого внимания заслуживает то, что первая встреча Путина и Трампа прошла без посредников. Такой формат всегда имеет своеобразную ауру", - подчеркнул он.

Кроме этого, по мнению Шхагошева, "встречу можно назвать показательным выступлением для остальных участников "двадцатки". "К ней было приковано все внимание "двадцатки", и это внимание оказалось обоснованным", - отметил он.

"Проведение такой встречи в рамках G20 подтверждает, что этот форум становится главной площадкой для решения международных проблем", - добавил Шхагошев.

"Новый старт"

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает встречу Путина и Трампа полезной. Такое мнение он высказал в своем Twitter.

Российско-американским отношениям нужен новый старт. Встреча президентов Путина и Трампа полезна — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 7 июля 2017 г.

"Российско-американским отношениям нужен новый старт. Встреча президентов Путина и Трампа полезна", - написал Кудрин.

Поиск консенсуса

Встреча президентов России и США показала возможность достижения согласия между Москвой и Вашингтоном по ряду важных вопросов. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

Эксперт назвал итоги встречи лидеров обнадеживающими. "Они дают основание предполагать, что возможно достижение согласия между США и Россией по ряду важных вопросов", - отметил он.

Главным итогом встречи, по мнению Быстрицкого, стала "договоренность по Сирии, которая позволяет надеяться на расширение и дальнейшую трансформацию сирийского военного конфликта в политический процесс". "Россия и США могут добиться многого в этом регионе, - уверен он. - Сама по себе сирийская проблема является очень важной модельной проблемой, которая позволяет надеяться на то, что в дальнейшем великие державы будут в состоянии взаимодействовать и эффективно работать над разрешением конфликтов".

Эксперт обратил внимание и на продолжительность переговоров, которая составила около 2 часов 15 минут. "Сама продолжительность встречи, то, что она вышла далеко за пределы заранее запланированного, показывает то, что президентам было что обсуждать и в чем искать консенсус", - полагает он.

Как указал Быстрицкий, хотя по некоторым вопросам, в том числе по украинской проблеме, конкретных решений принято не было, "важно и то, чтобы президенты России и США более тесно координировали свои действия по этому вопросу".

Польза всем странам

Итоги встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге принесут пользу всем странам, которые несут урон от конфронтации Москвы и Вашингтона. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил редактор американского издания Al-Monitor, эксперт клуба "Валдай" Максим Сучков.

"Победителем по итогам встречи является ни Путин, и ни Трамп, а Россия, США и те страны, для кого сохраняющаяся конфронтация является болезненной и несет только политический, экономический и прочий урон", - отметил он.

Эксперт добавил, что значение первой встречи лидеров России и США "сложно переоценить, особенно когда ее ждут так долго, а проблем между этими государствами так много".

При этом Сучков подчеркнул, что, несмотря на отсутствие прямого контакта между Трампом и Путиным на протяжении более чем полугода с момента вступления Трампа в должность президента, достигнутые в пятницу договоренности - "показатель того, как плотно и конструктивно поработали команды двух государств за кулисами, в том числе по сирийскому треку". "Решения, подобные установлению новой зоны деэскалации на юге Сирии при участии Иордании, готовятся не одну неделю и требуют колоссальной политической воли с обеих сторон, - подчеркнул политолог. - Учитывая то, что мы живем во времена тотальных информационных утечек и вбросов, сохранять конфиденциальность этих консультаций было непросто, а принимая во внимание давление на администрацию Трампа, сохранять ее было необходимо".

Однако говорить об успехе, по словам эксперта, надо с известной долей осторожности. "Важно, чтобы стороны сохраняли реалистичность в оценке тех рисков и препятствий, которые находятся на пути имплементации их договоренностей "на земле", и не отказывались от свих договоренностей в случае, если эти договоренности по какой-то не зависящей от сторон причине будут нарушаться", - заметил Сучков.

Собеседник ТАСС добавил, что "ожидания Кремля и Белого Дома после встречи лидеров похожи и даже симметричны: чтобы противоположная сторона придерживалась тех обязательств, которые она на себя взяла, согласившись на соответствующие пункты договоренностей". "Если все или большая часть из того, о чем договорились президенты, будет реализовано, для обеих сторон это будет выигрыш", - заключил он.