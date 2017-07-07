Лавров надеется, что по делу Бута и Ярошенко США сделают правильный выбор

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ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Москва надеется, что Вашингтон по делу россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко сделает правильный выбор. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
"Мы продолжаем работать над этим вопросом, - сказал он. - Ожидаем, что американские коллеги сделают правильный выбор".