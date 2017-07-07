Лавров и Тиллерсон обсудили вопросы двусторонней и международной повестки дня

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили в пятницу в Гамбурге ключевые вопросы двусторонней и международной повестки дня. Об этом сообщили в российском дипведомстве по итогам встречи.
Как указали в министерстве, встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран, состоявшаяся на полях саммита G20, продлилась час. "Были рассмотрены ключевые вопросы международной и двусторонней повестки дня", - информировали в МИД РФ.
В пятницу в Гамбурге состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Двухдневный саммит лидеров стран G20 открылся в пятницу в Гамбурге, президент РФ Владимир Путин представит на нем позицию России по ключевым вопросам. Президенты России и США на саммите впервые встретятся лично и проведут переговоры по наиболее важным темам. Путин в первый день саммита также проведет встречи с лидерами Японии, Южной Кореи, ЮАР, Мексики и Австралии, с партнерами по БРИКС.