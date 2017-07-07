Премьер Австралии: КНДР и интернет-шифрование будут в центре внимания лидеров стран G20

ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Участники саммита G20 уделят повышенное внимание "проблеме Северной Кореи", которая продолжает проводить ракетные испытания. Об этом заявил в четверг вечером журналистам прибывший в Гамбург на саммит премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл.

"Сегодня задача каждого - попытаться образумить Северную Корею, чтобы она прекратила эту безрассудную эскалацию и перестала угрожать миру в регионе", - отметил глава правительства Австралии. По его мнению, особую роль может и должен сыграть Китай, "имеющий самые мощные рычаги экономического влияния на Пхеньян".

Тёрнбулл также сообщил, что участники саммита обсудят вопрос давления на крупнейшие интернет-компании, чтобы убедить их предоставлять спецслужбам коды шифрования сообщений, которыми обмениваются друг с другом люди, подозреваемые в терроризме.

"В интернете не должно быть неуправляемого пространства, - считает премьер. - Поэтому мы будем добиваться от крупных интернет-компаний более тесного сотрудничества". Он уточнил, что имеет в виду "мессенджеры, такие как WhatsApp и Telegram, и социальные сети, такие как Facebook".