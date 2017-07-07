Мэй на саммите G20 планирует обсудить проблему терроризма

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Главными приоритетами британского премьер-министра Терезы Мэй на саммите G20, который пройдет 7-8 июля в Гамбурге, станут обсуждение борьбы с терроризмом и современным рабством, поиск решения проблемы миграции и перекосов в мировой экономике. Об этом журналистам сообщила на брифинге представитель канцелярии британского премьера.

Говоря про важнейший приоритет Мэй на саммите "двадцатки" - борьбу с терроризмом и экстремизмом, - представитель главы британского кабмина отметила: "Премьер-министр ясно заявляла о том, что международное сообщество должно объединить свои усилия, а на этом саммите сфокусировать свое внимание на том, как пресечь финансирование терроризма, найти новые способы блокирования доступа террористов к финансам, при помощи которых они осуществляют свои атаки". Мэй намерена поднять вопрос о том, "как предотвратить получение террористами денежных переводов на небольшие суммы, а также как увеличить меры контроля в региональных финансовых центрах, в том числе в Дубае, Сингапуре, Гонконге, Австралии и Швейцарии", - сообщила представитель канцелярии премьера.

Затронув тему миграции, представил Мэй заверила, что "все в G20 отдают себе отчет в необходимости устранения причин, лежащих в основе этого явления". "Третий приоритет для нас - современное рабство, премьер-министр хочет привлечь внимание лидеров "двадцатки" к тому, что это глобальная проблема, которая требует глобальных решений", - сказала она.

"Четвертый приоритет заключается в том, чтобы мировая экономика заработала для всех, и в этой связи необходимо обсуждать, как добиться выполнения обязательств, взятых на себя в области свободной торговли, и помощи тем, кто чувствует себя оставленным в стороне", - отметила представитель Мэй.

Двусторонние встречи Мэй

Рабочие сессии первого дня саммита, по ее словам, будут включать в себя такие темы, как борьба с терроризмом, торговля и экономика, борьба с изменениями климата. Рабочие сессии во второй день саммита будут посвящены обсуждению проблем Африки, миграции, здравоохранения и вопросов цифровых технологий.

У Мэй запланирован ряд двусторонних встреч, однако на данный момент Даунинг-стрит подтверждает только одну из них - с президентом США Дональдом Трампом. На ней Мэй намерена затронуть тему выхода Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату. Об этом Трамп заявил в начале июня, но в Лондоне не согласны с таким подходом.

"Она затронет тему изменений климата", - сказала представитель Мэй, напомнив, что эту тему британский премьер уже обсуждала с американским президентом и что с того момента ее позиция не изменилась. "Мэй провела разговор с Трампом сразу после того, как он принял это решение, она выразила разочарование Великобритании этим решением, сказала, что Великобритания остается приверженной Парижскому соглашению по климату. Мэй сказала тогда что предпочла бы, чтобы США оставались частью этого соглашения и что дверь для этого остается открытой", - отметила представитель Даунинг-стрит.

Встреча Мэй и Трампа намечена на пятницу. В этот день британского премьера будет сопровождать министр финансов Филип Хаммонд.

Как сообщает Financial Times, премьер-министр Великобритании на саммите G20 призовет Китай занять более жесткую позицию по отношению к Северной Корее.

"Нам нужно увидеть, что Китай может оказать давление на Северную Корею и играть более важную роль в этом", - приводит издание слова главы британского кабмина. "Если будут предложения по тому, чтобы усилить и расширить санкции [против КНДР], мы сделаем это", - цитирует издание Мэй. По информации Financial Times, Мэй может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в первый день саммита, в пятницу.

Во вторник Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". В заявлении отмечалось, что максимальная высота полета ракеты составила 2802 км, она пролетела 933 км. Однако по данным Минобороны РФ, ракета КНДР поднялась на высоту 535 км и пролетела около 510 км. Как уточнили в ведомстве, такие показатели соответствуют характеристикам ракеты средней дальности.