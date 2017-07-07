День Путина на G20: договоренности на мировом и двустороннем уровнях

ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел напряженный день на саммите G20, а также встретился с коллегами из США, Южной Кореи и Японии. Примечательно, что и на сессиях форума, и на двусторонних встречах удалось достичь результатов.

Главным событием дня стала первая встреча Путина с американским президентом Дональдом Трампом. Лидерам удалось не только наладить контакт, но и сразу достичь определенных договоренностей.

Как рассказал журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, по итогам встречи Россия и США договорились о введении зоны деэскалации на юге Сирии с 9 июля. Россия и США взяли на себя обязательство обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми группировками, которые там находятся, обеспечивать гуманитарный доступ и наладить контакты между находящимися там оппозиционерами и мониторинговым центром, который создается в столице Иордании. На первых порах безопасность вокруг этой зоны будет обеспечиваться с использованием сил и средств российской военной полиции при координации с США и Иорданией, сказал министр.

Еще одна договоренность касается Украины. Американская сторона сообщила, что Вашингтон назначил специального представителя по содействию усилиям по урегулированию украинского кризиса, сказал Лавров. По его словам, спецпредставитель прибудет в Москву в ближайшее время.

Большое внимание на встрече было уделено вопросам кибербезопасности. По итогам обсуждения стороны приняли решение создать двустороннюю рабочую группу по информационной безопасности, которая будет заниматься всеми вопросами этой сферы в комплексе, включая борьбу с терроризмом, с организованной преступностью, хакерством во всех его проявлениях.

Затрагивался и вопрос якобы организованных Россией хакерских атак на объекты в США. Президент Трамп слышал заявление российских властей о невмешательстве в выборы США, принимает их и считает, что кампания по обвинению России в обратном является "странной", сказал Лавров.

Министр рассказал и о том, что встреча лидеров прошла в конструктивной атмосфере. Это было заметно и по самим президентам, которые на открытой для журналистов части встречи чувствовали себя свободно, открыто. При этом оба они высказались за более плотный диалог по двусторонней и международной повесткам дня.

Повестка саммита

Помимо двусторонних встреч Путин принимал участие и в сессиях саммита. Результатом одной из них - по политическим вопросам - стало совместное заявление лидеров "двадцатки" по вопросам борьбы с терроризмом. Документ непросто согласовывался, однако в конечном итоге его удалось принять, о чем и сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Что касается исконно "двадцаточной", то есть экономической повестки дня, то в этой области обсуждение также было плодотворным. Участники саммита G20 в целом согласны с необходимостью отказа от протекционизма в торговле, сообщила шерпа РФ в Группе 20 Светлана Лукаш. По ее словам, задача "двадцатки" состояла в том, чтобы показать, "что этот процесс может быть только выгодным, что он все равно необратим, что страны только выиграют от какого-то совместного сотрудничества".

"В целом, это получилось. Думаю, вы увидите это в итоговом коммюнике", - указала российский шерпа в G20.

По оценке Лукаш, в целом саммит в Гамбурге проходит конструктивно, без особенной конфронтации.

"Я не заметила, чтобы была сильная конфронтация на саммите, - сказала она. - Встреча была достаточно конструктивной. Меня даже поразило выступление президента США. Он в принципе говорил и про необходимость заботиться о климате, и про чистую энергетику".

"На нашем уровне [представителей стран] есть гораздо больше деталей и разница позиций видна гораздо сильнее", - отметила она.

В субботу президент России продолжит работу в рамках саммита Группы 20. После его завершения Путин покинет Гамбург.