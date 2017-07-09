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Депутаты Госдумы: представителям Европы пора посетить Крым, а не говорить о препятствиях

Политика
9 июля, 15:08 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский

Так парламентарии прокомментировали принятый в воскресенье ПА ОБСЕ проект резолюции о "Восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины"

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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июля. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Представителям международных организаций, институтов и экспертам из Европы следует приехать в Крым, чтобы узнать о реальных настроениях местных жителей, а не ссылаться на надуманные причины отказа от таких посещений. Такое мнение высказали ТАСС депутаты Госдумы от Севастополя и Крыма, комментируя принятый в воскресенье Парламентской ассамблей ОБСЕ проект резолюции о "Восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины".

Этот проект резолюции, в частности, содержит призыв к России "безотлагательно предоставить беспрепятственный доступ" в Крым и Севастополь международным организациям, институтам, специальным процедурам и независимым экспертам ОБСЕ, ООН и Совета Европы, правозащитным неправительственным организациям или СМИ.

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"Представителям международных организаций, институтов и экспертам из Европы давно стоит перестать рассказывать, что им что-то мешает прилететь в Крым, а взять и сделать это, никаких препятствий на своем пути они не встретят - это очевидно. Но, к сожалению, Западу проще манипулировать тезисом, что в Крым кого-то не пускают, вместо того, чтобы потом объяснить в своей пропаганде - как в якобы оккупированном Крыму живут люди, радующиеся тому, что они часть великой России. Поэтому все разговоры о визите представителей Европы в Крым так и останутся строчками в антироссийской резолюции ОБСЕ и надуванием щек западных лидеров", - сказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Он в шутку добавил, что единственным препятствием на пути представителей ОБСЕ, ООН и Совета Европы по пути в Крым могут стать трудности с покупкой билета на самолет - слишком много желающих посетить полуостров летом.

Аналогичное мнение высказал и депутат Госдумы, бывший вице-премьер крымского правительства Руслан Бальбек, заявив ТАСС, что не представителям ОБСЕ никто в РФ не мешает приехать в Крым. "Откровенное вранье и жалкий лепет не к лицу такой всемирной организации, как ОБСЕ. Никто не запрещает им приехать в Крым, соблюдая российские законы, но диктовать нам украинские условия они не будут", - сказал Бальбек.

Ранее сообщалось, что ПА ОБСЕ на заседании в воскресенье приняла проект резолюции о "Восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины", против которого выступила российская делегация. В проекте документа, который представила украинская сторона, помимо требования предоставить доступ в Крым западным делегациям, говорится, что ПА ОБСЕ "вновь заявляет о своем полном уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах, ее признанных международным сообществом границ".

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