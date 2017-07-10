Песков: антиглобалисты не помешали проведению саммита G20

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Саммит "большой двадцатки" в Гамбурге был прекрасно организован, манифестации антиглобалистов никак не помешали форуму, заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Путин благодарил [канцлера ФРГ Ангелу Меркель - прим. ТАСС] за радушный прием и за прекрасную организацию саммита. Действительно, немцы создали прекрасные условия для проведения саммита, и Путин это отметил", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".

Отвечая на вопрос о влиянии протестов антиглобалистов на ход саммита, Песков заявил, что это никак не отразилось на работе "двадцатки". "Подобные хулиганства случаются. <...> Я не видел там в Гамбурге людей, которые членораздельно объясняли, что им не нравится, к чему они призывают глав государств и правительств. Поскольку я этого не видел, я воспринимал это исключительно как хулиганские действия", - рассказал пресс-секретарь президента РФ.

Вечером в пятницу и в ночь на субботу в Гамбурге прошли манифестации антиглобалистов. Левые радикалы выстраивали баррикады на перекрестках, поджигали скамейки, били бутылки. В ночь на воскресенье беспорядки не прекратились, несмотря на окончание саммита, а также вопреки тому, что в субботу по всему городу проводились операции по задержанию участников волнений. Для разгона протестующих был привлечен полицейский спецназ.

В ходе манифестаций пострадали свыше 400 стражей порядка, арестованы были более сотни экстремистов. Канцлер ФРГ Ангела Меркель вынуждена была признать, что лидеры стран "двадцатки" ощутили на себе протестные акции. Министр юстиции ФРГ Хайко Маас выступил за жесткие действия в отношении участников беспорядков в Гамбурге, отметив, что право на протест не должно быть благословением для радикалов.