Песков: Меркель и Макрон признают ситуацию на Украине недопустимой

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Главы России, Франции и Германии едины во мнении, что нынешнее положение дел на Украине является недопустимым, отчасти из-за невыполнения Киевом минских соглашений. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу "Россия 1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все трое (Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель - прим. ТАСС) сходятся во мнении, что абсолютно недопустима та ситуация, в которой мы находимся. Минские соглашения не выполняются - это первое, во многом не выполняются Киевом, это главное, особенно политическая часть", - сказал пресс-секретарь российского президента.

По словам Пескова, "это трудно не признать". "В тексте минских договоренностей содержится перечень тех шагов, которые должен выполнить в политическом плане Киев. Никому не приходит в голову оспаривать, что Киев этого не делает", - добавил он. Кроме того, рассказал Песков, лидеры трех стран убеждены, что на линии соприкосновения на востоке Украины должен наступить покой. На данный момент в этой зоне "по-прежнему идут провокации, по-прежнему идут взаимные обстрелы, и по-прежнему не отведена тяжелая техника". В рамках саммита "двадцатки" в Гамбурге Путин, Макрон и Меркель провели 8 июля рабочий завтрак, в рамках которого обсудили урегулирование ситуации на Украине.