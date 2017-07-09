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Песков: Меркель и Макрон признают ситуацию на Украине недопустимой

Политика
9 июля, 23:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что лидеры трех государств едины во мнении, что минские договоренности "во многом не выполняются Киевом"

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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

©  Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Главы России, Франции и Германии едины во мнении, что нынешнее положение дел на Украине является недопустимым, отчасти из-за невыполнения Киевом минских соглашений. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу "Россия 1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все трое (Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель - прим. ТАСС) сходятся во мнении, что абсолютно недопустима та ситуация, в которой мы находимся. Минские соглашения не выполняются - это первое, во многом не выполняются Киевом, это главное, особенно политическая часть", - сказал пресс-секретарь российского президента.

По словам Пескова, "это трудно не признать".

"В тексте минских договоренностей содержится перечень тех шагов, которые должен выполнить в политическом плане Киев. Никому не приходит в голову оспаривать, что Киев этого не делает", - добавил он.

Кроме того, рассказал Песков, лидеры трех стран убеждены, что на линии соприкосновения на востоке Украины должен наступить покой. На данный момент в этой зоне "по-прежнему идут провокации, по-прежнему идут взаимные обстрелы, и по-прежнему не отведена тяжелая техника".

В рамках саммита "двадцатки" в Гамбурге Путин, Макрон и Меркель провели 8 июля рабочий завтрак, в рамках которого обсудили урегулирование ситуации на Украине.

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Путин, Меркель и Макрон обсудили ситуацию на Украине и пути ее урегулирования

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Персоны
Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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