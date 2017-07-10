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Яровая назвала "демонстративным хамством" введение Киевом регистрации для россиян

Политика
10 июля, 19:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Эти действия Украины нацелены на зеркальные ответные меры со стороны России, отметила вице-спикер

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Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая

© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Введение Киевом предварительной регистрации для граждан РФ, желающих посетить Украину, является демонстративным хамством, нацеленным на зеркальные ответные меры со стороны Москвы, чтобы разорвать человеческие контакты.

Такое мнение высказала ТАСС вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Ранее в понедельник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что с 1 января 2018 года для всех иностранцев при пересечении границы страны будет введен биометрический контроль. Он уточнил, что в первую очередь это будет касаться граждан России, и предупредил, что въезд россиян будет осуществляться "с обязательным снятием отпечатков пальцев". Турчинов проинформировал, что перед поездкой на Украину жителям России придется проходить процедуру предварительной регистрации и представлять в украинский МИД определенные данные.

"Недосвобода, недовизы, недоправо - так можно охарактеризовать новые идеи Киева, которые уже даже не вызывают недоумения", - сказала Яровая, комментируя заявление Турчинова.

"Чтобы создать искусственные препятствия в нарушение существующего межправительственного соглашения, придумываются квазивизы", - констатировала парламентарий. По ее мнению, "украинская власть упорно препятствует своим гражданам во взаимодействии с россиянами". "Демонстративно хамит, желая, чтобы наша страна ответила зеркальными ограничениями для украинцев, добиваясь таким образом запретов и ограничений для граждан Украины", - добавила Яровая.

"И этим господам очень выгодно и очень хочется разорвать человеческие контакты и семейные связи наших народов. Про таких умников в народе говорят тоже с приставкой "недо-", - заключила она.

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Яровая, Ирина Анатольевна
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