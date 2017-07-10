Эксперты: в правительстве Крыма могут быть новые отставки

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Отставки министра транспорта и главного архитектора Крыма, произошедшие в понедельник, возможно, не последние, считает заместитель председателя Общественной палаты региона политолог Александр Форманчук. Как он, так и другие эксперты, опрошенные ТАСС, назвали отставки в Крыму нормальным явлением и объяснили их возможные причины.

В последние дни стало известно сразу о нескольких отставках в крымском правительстве. Несколько дней назад был уволен вице-премьер Борис Зимин, вместо него назначен Владимир Серов, который будет курировать транспорт, ЖКХ и энергетику. Уволены министр топлива и энергетики Светлана Бородулина и министр ЖКХ Сергей Карпов, сообщается также, что с 17 июля будет отставлен глава Минкурорттуризма Сергей Стрельбицкий, его место займет Вадим Волченко. В понедельник, 10 июля, стало известно об отставках министра транспорта Анатолия Волкова и главного архитектора региона Анны Царевой.

Стиль управления Аксенова

По словам Форманчука, глава региона Сергей Аксенов предъявляет высокие требования к своей команде.

"Это стиль управления Аксенова. К своей команде он предъявляет жесткие требования. Я думаю, что это еще не последние отставки. Приходящие работать в правительство Крыма должны понимать, что министрам надо быть готовыми, что от их услуг могут отказаться в любой момент", - сказал ТАСС зампред Общественной палаты региона.

Форманчук считает, что ранее назначенные чиновники не достигли поставленных целей. Это касается в том числе и вопросов незаконных построек в прибрежной полосе.

"Что касается вопросов архитектуры, то он раздражал всех крымчан, еще начиная с украинского периода. Речь идет о тех безобразиях, которые творились, когда здесь была Украина. Имеются в виду незаконно возведенные строения на побережье", - сказал политолог.

Он отметил, что в последнее время не было реальных перемен и в транспортной сфере. "Лично я не увидел в этом году какой-то динамики в транспортной сфере. Она, на мой взгляд, сейчас утрачена, в связи с чем Аксенов посчитал необходимым сменить министра транспорта", - считает Форманчук.

Обновление кадров - нормальный процесс

Председатель комитета по транспорту и ТЭК крымского парламента Петр Запорожец считает, что отставка чиновников, которых можно отнести к ключевым, связана с низкой производительностью труда.

"Если говорить о министре транспорта, то он не вникал во многие процессы. Это касается и проблем по обустройству аэропорта в Симферополе, организации пассажирских перевозок, работы морских портов Крыма. Хотя он обещал решить эти вопросы в течение двух-трех месяцев, но так и не решил", - подчеркнул депутат.

По мнению главы комитета по государственному строительству парламента региона Ефима Фикса, обновление кадров в крымском правительстве - нормальный процесс.

"Сегодня перед Крымом стоят новые задачи. Это и мост, и федеральная трасса "Таврида". Кадровое обновление - нормальный процесс, тут нет никаких проблем", - считает он.