Министр транспорта и главный архитектор Крыма написали заявления об отставке

Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, на машинах и пешкомОбщество 10 июля, 17:04
Холдинг "Швабе" начнет выпуск неонатального инкубатора "Бонни" к концу 2017 годаЭкономика и бизнес 10 июля, 16:59
Панамский канал предложит судовладельцам скидкиТранспорт 10 июля, 16:41
Футболист сборной Мексики Фабиан признан автором лучшего гола Кубка конфедераций - 2017Спорт 10 июля, 16:20
Кузнецова сыграет с Мугурусой в четвертьфинале УимблдонаСпорт 10 июля, 16:20
Тарпищев: Кузнецова набрала хорошую форму, ее выход в 1/4 финала Уимблдона не удивляетСпорт 10 июля, 16:10
Экипаж белоруса Вязовича выиграл третий этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиковСпорт 10 июля, 16:09
На Украине хотят запретить мультфильм "Маша и медведь" из-за "российской пропаганды"Международная панорама 10 июля, 16:07
В лондонском доме Grenfell Tower в ночь пожара находились порядка 350 человекПроисшествия 10 июля, 16:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Министр транспорта Крыма Анатолий Волков и главный архитектор республики Анна Царева написали заявления об отставке, сообщает в понедельник пресс-служба крымского правительства.
"Министр транспорта Республики Крым Анатолий Волков и главный архитектор Республики Крым Анна Царева написали заявления об увольнении по собственному желанию. Соответствующие указы будут вскоре опубликованы на официальном портале правительства Республики Крым", - говорится в сообщении.
Волков был назначен министром в августе 2016 года, Царева - в марте 2017 года. Отмечается, что Волков будет исполнять свои обязанности до 4 августа 2017 года.
6-7 июля 2017 года в Крыму произошли кадровые изменения. В частности, в отставку были отправлены вице-премьер Борис Зимин, на его место назначен Владимир Серов, который будет курировать транспорт, ЖКХ и энергетику.
Также в отставку с 17 июля 2017 года будет отправлен министр курортов и туризма региона Сергей Стрельбицкий, его место займет Вадим Волченко. Уволены министр топлива и энергетики Светлана Бородулина и министр ЖКХ Крыма Сергей Карпов.