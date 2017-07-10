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Министр транспорта и главный архитектор Крыма написали заявления об отставке

Политика
10 июля, 16:03 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 10, июля. /ТАСС

Глава Минтранса региона Анатолий Волков будет исполнять свои обязанности до 4 августа 2017 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Министр транспорта Крыма Анатолий Волков и главный архитектор республики Анна Царева написали заявления об отставке, сообщает в понедельник пресс-служба крымского правительства.

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"Министр транспорта Республики Крым Анатолий Волков и главный архитектор Республики Крым Анна Царева написали заявления об увольнении по собственному желанию. Соответствующие указы будут вскоре опубликованы на официальном портале правительства Республики Крым", - говорится в сообщении.

Волков был назначен министром в августе 2016 года, Царева - в марте 2017 года. Отмечается, что Волков будет исполнять свои обязанности до 4 августа 2017 года.

6-7 июля 2017 года в Крыму произошли кадровые изменения. В частности, в отставку были отправлены вице-премьер Борис Зимин, на его место назначен Владимир Серов, который будет курировать транспорт, ЖКХ и энергетику.

Также в отставку с 17 июля 2017 года будет отправлен министр курортов и туризма региона Сергей Стрельбицкий, его место займет Вадим Волченко. Уволены министр топлива и энергетики Светлана Бородулина и министр ЖКХ Крыма Сергей Карпов.

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