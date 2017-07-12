У избиркома Севастополя нет доказательств о сборе Овсянниковым 70% подписей муниципалов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Документальных подтверждений тому, что врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников собрал гораздо больше подписей муниципальных депутатов, чем требуется для преодоления муниципального фильтра, нет. Об этом заявил журналистам в среду председатель избиркома Севастополя Александр Петухов.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Овсянников собрал подписи 70% муниципальных депутатов, сделав невозможным регистрацию других кандидатов.

"В соответствии с законодательством, поставить подпись за того или иного кандидата есть не право, а обязанность муниципального депутата. То, о чем сейчас говорилось, это всего-навсего слова, никаких документальных свидетельств этого обстоятельства на сегодняшний день не имеется", - сказал Петухов в режиме видеоконференции с журналистами в ЦИК.

Глава избиркома отметил, что кандидат от КПРФ уже сдал необходимое количество подписей, сейчас рабочая группа принимает документы от представителя ЛДПР. Для регистрации кандидата необходимо собрать 12 подписей, 13 подписей можно сдать в избирком.

Как сообщалось ранее, на выборы губернатора Севастополя выдвинулись 10 кандидатов.