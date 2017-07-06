В избирком Севастополя подали документы 10 кандидатов на участие в выборах губернатора

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 июля. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Севастопольская городская избирательная комиссия завершила вечером в четверг прием документов от кандидатов на участие в выборах губернатора Севастополя. Всего документы подали 10 человек, сказали ТАСС в избиркоме.

"Сегодня вечером, 6 июля, завершился прием документов на выдвижение кандидатов на выборы губернатора Севастополя, всего документы подали 10 человек. Далее до 16 июля будет проходить регистрация кандидатов, после чего будет определен окончательный состав претендентов на пост главы Севастополя", - сказали в пресс-службе севастопольского избиркома.

Теперь для регистрации в качестве кандидата на выборы губернатора Севастополя каждому подавшему документы на выдвижение необходимо заручиться поддержкой 12 из 120 депутатов севастопольских муниципалитетов, то есть пройти так называемый муниципальный фильтр.

По состоянию на 18:00 (мск) 6 июля 2017 года в избирательную комиссию представили свои документы действующий врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников от партии "Единая Россия", Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза", Иван Ермаков от партии "Патриоты России", Илья Журавлев от ЛДПР, Роман Кияшко от КПРФ.

Документы подали также Вадим Колесниченко от партии "Великое Отечество", Николай Кряжев от Коммунистической партии социальной справедливости, Виктор Резанов от партии "Народ против коррупции", Никита Штыков от партии "Зеленые" и Денис Меркулов от "Интернациональной партии России".

Выборы в Севастополе

Первые в истории Севастополя прямые выборы губернатора назначены на 10 сентября этого года. До этого глава города избирался Заксобранием из числа кандидатур, предложенных президентом РФ. В то же время вопрос о прямом порядке избрания градоначальника стоял в повестке дня Севастополя с момента воссоединения с Россией в 2014 году, но из-за переходного периода, связанного с вхождением города в правовое поле РФ, его решение было отложено.

Севастопольский парламент 24 ноября прошлого года принял изменения в устав города, согласно которым в Севастополе вводятся прямые выборы губернатора.