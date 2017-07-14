Захарова заявила о чрезмерном количестве сотрудников ЦРУ под крышей посольства США в РФ

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что под крышей посольства США в РФ работает слишком много сотрудников ЦРУ, и напомнила об их "похождениях с переодеванием".

Говоря о возможной высылке дипломатов США из РФ в ответ на принятые полгода назад решения в Вашингтоне относительно сотрудников посольства РФ, Захарова отметила, что "под крышей американской дипломатической миссии обитает слишком много сотрудников ЦРУ и разведывательного управления Пентагона, чья деятельность совершенно не соответствует их статусу". "Про похождения некоторых представителей этих служб вы наслышаны, все было в открытом доступе - парики, переодевания, инсталляции с перфомансом", - добавила она.

В январе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказывал, что Москва пресекла ряд случаев разведывательной работы сотрудников американской дипломатической миссии в России. Он отметил, что некоторые случаи стали достоянием гласности, поскольку "американцы пытались их представить как охоту на дипломатов США, но на поверку все выглядит совершенно иначе".

Так, по словам Лаврова, "пресекалась разведдеятельность американских представителей, работавших под дипломатическим прикрытием. В частности, был "известный эпизод, когда переодетый дипломат в парике, с накладными бровями проникал в здание посольства США, отказавшись предъявить удостоверение сотруднику безопасности, ударил его". Министр также обратил внимание на другие эпизоды с переодеванием американских дипломатов, в том числе когда мужчина переодевался в женщину. "Все это фиксировались", - подчеркнул глава МИД России.