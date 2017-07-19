Матвиенко: Польша не выходила из договора о сохранении памятников советским воинам

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Польша не выходила из договора об обязательствах сохранять и ухаживать за памятниками советским воинам. Об этом сообщила в среду журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

По ее словам, члены Совета Федерации справедливо возмутились теми решениями, которые принимаются польскими властями - "демонтаж памятников солдатам Красной армии, которые боролись против фашизма, освободили мир и Европу от фашизма и освободили Польшу, где погибли сотни тысяч солдат Красной армии, чтобы Польша, как государство существовало, чтобы освободить ее народ от фашизма".

Сенатор подчеркнула, что "это кощунственное, циничное решение, абсолютно аморальное". "Договоры, которые были подписаны Польшей и РФ, где Польша взяла на себя обязательства сохранять эти памятники, поддерживать их в надлежащем состоянии, эти договоры действуют, их никто не расторгал", - указала Матвиенко. Она отметила, что и с "моральной точки зрения" таким решениям нет никаких оправданий.

"Как бы ни старались оголтелые русофобы переписать историю Второй мировой войны, у них ничего не получится. Никто не отнимет у Советской армии, в состав которой входили народы всех республик, проживающих на территории Советского Союза, никто не отнимет эту победу. Это оскорбление народов Советского Союза, оскорбление памяти воинов, боровшихся против фашизма и польские власти не могут этого не понимать", - продолжила Матвиенко. По ее словам, это абсолютно провокационные действия, направленные против нашей страны. "Безусловно, такие действия не останутся без последствий", - добавила спикер Совфеда.

Парламентарий также предложила не забегать вперед с предположениями об ответных мерах, отметив, что в МИД РФ сделали официальное заявление по этому поводу "с позицией РФ", где заявили о том, что "без последствий такого рода аморальные, кощунственные действия не останутся". "Как только меры будут согласованы, они будут озвучены", - сказала Матвиенко.