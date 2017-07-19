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Матвиенко: Польша не выходила из договора о сохранении памятников советским воинам

Политика
19 июля, 14:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

Спикер Совфеда отметила, что с "моральной точки зрения" решениям о сносе памятников нет никаких оправданий

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Польша не выходила из договора об обязательствах сохранять и ухаживать за памятниками советским воинам. Об этом сообщила в среду журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

По ее словам, члены Совета Федерации справедливо возмутились теми решениями, которые принимаются польскими властями - "демонтаж памятников солдатам Красной армии, которые боролись против фашизма, освободили мир и Европу от фашизма и освободили Польшу, где погибли сотни тысяч солдат Красной армии, чтобы Польша, как государство существовало, чтобы освободить ее народ от фашизма".

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Памятники советским воинам в Европе. Досье

Сенатор подчеркнула, что "это кощунственное, циничное решение, абсолютно аморальное". "Договоры, которые были подписаны Польшей и РФ, где Польша взяла на себя обязательства сохранять эти памятники, поддерживать их в надлежащем состоянии, эти договоры действуют, их никто не расторгал", - указала Матвиенко. Она отметила, что и с "моральной точки зрения" таким решениям нет никаких оправданий.

"Как бы ни старались оголтелые русофобы переписать историю Второй мировой войны, у них ничего не получится. Никто не отнимет у Советской армии, в состав которой входили народы всех республик, проживающих на территории Советского Союза, никто не отнимет эту победу. Это оскорбление народов Советского Союза, оскорбление памяти воинов, боровшихся против фашизма и польские власти не могут этого не понимать", - продолжила Матвиенко. По ее словам, это абсолютно провокационные действия, направленные против нашей страны. "Безусловно, такие действия не останутся без последствий", - добавила спикер Совфеда.

Парламентарий также предложила не забегать вперед с предположениями об ответных мерах, отметив, что в МИД РФ сделали официальное заявление по этому поводу "с позицией РФ", где заявили о том, что "без последствий такого рода аморальные, кощунственные действия не останутся". "Как только меры будут согласованы, они будут озвучены", - сказала Матвиенко.

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