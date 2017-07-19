Толстой назвал обращение по памятникам в Польше попыткой пробудить историческую память

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал попыткой пробудить историческую память европейцев принятое в среду палатой обращение к парламентам стран Европы в связи с решением о сносе советских памятников в Польше.

"Мы не должны закрывать глаза на то, что происходит в Европе, и привлечь максимальное внимание к фактам уничтожения памятников и мемориалов, осквернения памяти воинов стран антигитлеровской коалиции, освободивших Европу от нацизма", - сказал Толстой журналистам, подчеркнув, что попытки пересмотра истории недопустимы.

Он убежден, что члены европейских парламентских структур "должны принять меры законодательного характера для того, чтобы не допустить возрождения фашизма, героизации организаторов Холокоста, не допустить повторения страшных страниц истории, про которые в Европе, кажется, стали забывать".

Заместитель председателя Госдумы констатировал, что все чаще приходят тревожные новости о подъеме националистических настроений в отдельных европейских странах. "Одна из таких стран, тоже считающая себя частью Европы, уже несколько лет переименовывает улицы в своих городах в честь пособников фашистов", - напомнил он.

По словам Толстого, принятое в среду обращение - "очередная попытка призвать европейцев к здравому смыслу и пробудить историческую память, пока не поздно". "Мы помним нашу историю, помним страх и смерть, которые несут с собой идеи нацизма. Также мы помним о миллионах наших граждан, отдавших жизнь в борьбе с этим злом. А вот в Европе, к сожалению, забыли", - считает депутат.

"Они готовы отказаться от нашей общей истории в угоду сиюминутной политической конъюнктуре. Но пройдет время, уйдут их политики, - предупредил вице-спикер. - Останется лишь поколение с кристально чистой, отмытой до состояния прозрачности исторической памятью". "И, боюсь, ничем хорошим для Европы это не обернется", - заключил Толстой.

Проект обращения "К парламентам стран Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее Совета Европы, Европарламенту в связи с оскорблением памяти воинов, погибших при освобождении Европы от нацизма, жертв Холокоста и других преступлений против человечности, совершенных гитлеровцами и их пособниками в годы Второй мировой войны", был подготовлен спикером Вячеславом Володиным, лидерами всех четырех парламентских фракций и председателем думского комитета по международным делам Леонидом Слуцким. Нижняя палата парламента РФ впервые рассмотрела данное обращение синхронно с Кнессетом Израиля.