МИД РФ: Россия приветствует все шаги США, направленные на разрядку обстановки в Сирии

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Россия готова приветствовать все шаги, направленные на разрядку обстановки в Сирии. Об этом сообщил в четверг на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин, комментируя сообщения о том, что президент США Дональд Трамп принял решение закрыть программу ЦРУ по оказанию поддержки и вооружению так называемой умеренной сирийской оппозиции.

"Все шаги, направленные на разрядку обстановки и укрепление безопасности в ближневосточном регионе, мы приветствуем", - сказал он, пояснив, что если действия США укладываются в этот контекст, то РФ их поддерживает.

19 июля газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что Трамп принял решение закрыть программу ЦРУ по оказанию поддержки и вооружению так называемой умеренной сирийской оппозиции, сражающейся с правительственными войсками.