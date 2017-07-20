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ЕСПЧ присудил минимальные компенсации за запрет в РФ голосования заключенных

Политика
20 июля, 15:29 UTC+3 МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Девять заявителей получат компенсацию почтовых расходов в размере до €30

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека присудил минимальные компенсации по жалобам 24 лиц за запрет голосования осужденных к лишению свободы в России. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста РФ.

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В министерстве подтвердили, что 4 июля ЕСПЧ вынес постановление по делу "Исаков и 23 других против РФ", в котором признал наличие нарушений в связи с отсутствием активного избирательного права у лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Соответствующее решение вынесено по аналогии с обстоятельствами рассмотренного Большой Палатой ЕСПЧ в 2013 году дела "Анчугов и Гладков против РФ".

Как пояснили в Минюсте, "решение принималось в упрощенном порядке и не подлежит обжалованию".

"При этом, рассмотрев требования заявителей о присуждении им справедливой компенсации, Европейский суд прямо указал на то, что установление факта нарушения является достаточной справедливой компенсацией и отклонил их требования о присуждении компенсации морального вреда, - говорится в заявлении российского Минюста. - Более того, Европейский суд счел явно необоснованной просьбу заявителей о возмещении денежных средств, затраченных на юридическую помощь при подготовке и рассмотрении дела в ЕСПЧ, поскольку предмет жалобы не является сложным и не требует юридической помощи. В общем итоге Европейский суд присудил девятерым из 24 заявителей компенсацию почтовых расходов в размере от €8 до €30".

В Минюсте обратили внимание на недостоверность опубликованной в ряде СМИ информации о якобы имевшем место присуждении каждому из 24 заявителей по €30 тыс.

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