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Думская оппозиция обжаловала в КС закон, приравнивающий к митингам встречи с избирателями

Политика
21 июля, 12:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Под обращением с просьбой признать закон не соответствующим Конституции подписались 104 депутата

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Более 100 депутатов Госдумы от фракций КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" обратились в Конституционный суд (КС) РФ с просьбой проверить на соответствие Основному закону страны обязанность депутатов согласовывать встречи с избирателями наравне с митингами. Текст запроса опубликован на сайте КПРФ.

Под обращением подписались 104 депутата, заявителей представляют парламентарии трех оппозиционных думских фракций: Юрий Синельщиков (КПРФ), Олег Шеин ("Справедливая Россия") и Сергей Иванов (ЛДПР). Оспариваемые парламентариями поправки были приняты Госдумой весной этого года и в июне подписаны президентом. Автором инициативы стала депутат Госдумы от "Единой России" Ирина Белых.

Закон предусматривает, что проведение встреч депутата Госдумы с избирателями в форме публичных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством РФ о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Это предполагает подачу соответствующего уведомления в органы власти, при этом согласовываются время и место проведения акции. Срок подачи такого уведомления для депутатов составляет пять дней, тогда как другим гражданам нужно подавать уведомление о проведении публичного мероприятия не ранее чем за 15 и не позднее чем за 10 дней до дня его проведения.

Без согласования с властями можно проводить встречи депутатов с избирателями в помещениях, специально отведенных местах и во дворах "при условии, что их проведение не повлечет нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи". Аналогичный закон был принят в столице Мосгордумой.

Авторы обращения в КС указывают в запросе, что закон "устанавливает фактически разрешительный порядок проведения встреч депутатов с избирателями, нарушает право граждан на беспрепятственные индивидуальные и коллективные обращения к депутатам, усложняет практику реализации статьи 31 Конституции РФ, провозгласившей право граждан на собрания, митинги, демонстрации и шествия".

Парламентарии просят КС признать данные поправки не соответствующими Конституции.

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