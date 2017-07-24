"Известия": Роману Селезневу могут увеличить срок из-за обвинений еще в двух штатах США

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Срок заключения россиянину Роману Селезневу, приговоренному в США к 27 годам тюрьмы за кибермошенничество, может увеличиться из-за выдвинутых против него обвинений еще в двух штатах. Об этом газете "Известия" рассказал его адвокат Игорь Литвак.

"В штате Вашингтон Романа Селезнева приговорили к 27 годам лишения свободы. Однако на него заведены дела еще в двух других штатах: Неваде и Джорджии, - сообщил он. - После того, как вынесут окончательные приговоры во всех трех штатах, станет ясно, где Роман будет отбывать срок".

Адвокат отметил, что судебные решения в других штатах могут продлить срок заключения его подзащитного.

"У судей есть возможность сделать так, чтобы сроки шли параллельно. Однако есть вариант, при котором сроки будут суммироваться", - заявил он изданию.

Селезнев был задержан агентами спецслужб США 5 июля 2014 года в международном аэропорту столицы Мальдивской Республики. В тот же день он был доставлен на остров Гуам, являющийся владением США. Окружной суд Гуама отказал россиянину в освобождении и принял решение о его депортации в Сиэтл.

В августе 2016 года жюри присяжных признало Селезнева виновным в кибермошенничестве по 38 из 40 пунктов. Ему инкриминировались взломы баз данных примерно 200 американских компаний. 21 апреля в федеральном окружном суде Сиэтла россиянин был приговорен к 27 годам тюремного заключения и выплате $170 млн.

В МИД РФ не раз выражали протест против политики властей США, "поощряющей американские спецслужбы заниматься в буквальном смысле похищениями за рубежом" россиян. Примерами такого рода служат "трагические ситуации Константина Ярошенко и Романа Селезнева, которых власти США сначала поместили в тюремные камеры, а теперь целенаправленно лишают полноценной медицинской помощи", отмечали в российском внешнеполитическом ведомстве.