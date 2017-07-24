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Депутаты Госдумы вместе с европарламентариями планируют вновь посетить Сирию

Политика
24 июля, 12:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что такие визиты будут продолжаться на регулярной основе

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Председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий

Председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы намерены вновь посетить Сирию совместно с европейскими парламентариями в ближайшее время, возможно, до конца года. Об этом в понедельник на пресс-конференции в ТАСС заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Безусловно, мы планируем (посетить Сирию - прим. ТАСС) с иностранными коллегами. Европе нужно знать правду, что происходит в Сирии, и кто там реально противостоит террористам", - сказал Слуцкий. При этом он не стал рассказывать детали подготовки такой поездки. "Когда, не скажу, но вы об этом узнаете и во всех деталях. Возможно, в ближайшее время", - с улыбкой заметил глава комитета.

Слуцкий добавил, что Россия борется в Сирии с международным терроризмом, "а не с кем-то иным". "Наши коллеги, вернувшись в Европу после нашей поездки, а я думаю, такая поездка может быть и не одна, донесут правду до своих избирателей, до европейского информационного и политического сообщества", - надеется депутат.

Слуцкий заверил, что такие визиты будут продолжаться на регулярной основе, а сотрудничество Госдумы с парламентом Сирии будет продолжено. "Важно консолидировать на всех уровнях и во всех плоскостях усилия по борьбе с терроризмом. Более святой задачи не существует", - заключил глава комитета.

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Слуцкий, Леонид Эдуардович
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