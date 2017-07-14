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Слуцкий: Аграмунт с большой долей вероятности будет подвергнут импичменту

Политика
14 июля, 10:15 дата обновления: 14 июля, 10:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Председатель комитета Госдумы по международным делам назвал сложившуюся вокруг главы ПАСЕ ситуацию чудовищным проявлением двойных стандартов

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что глава ПАСЕ Педро Аграмунт "с большой вероятностью" будет подвергнут импичменту только за то, что поехал вместе с российскими депутатами в Сирию.

"Аграмунт будет с большой вероятностью подвергнут импичменту на предстоящей осенней сессии ПАСЕ только из-за того, что он поехал в Сирию, откуда сегодня исходит террористическая угроза для всей Европы, вместе с российской делегацией, которую возглавлял [вице-спикер Госдумы] Владимир Васильев. Только в этом беда и вина Аграмунта", - сказал Слуцкий журналистам в пятницу.

Он назвал сложившуюся ситуацию чудовищным проявлением двойных стандартов. "Очередным чудовищным проявлением двойных стандартов в адрес России стало шельмование тех коллег из СЕ, которые поехали вместе с нами в Сирию. В первую очередь председателя ПАСЕ Педро Аграмунт", - добавил глава комитета.

Он напомнил, что Россия была вынуждена заморозить взнос в 2017 году "в первую очередь из-за ситуации, которая сложилась на площадке ПАСЕ". Слуцкий напомнил, что Россию, которая является "одной из шести стран - основных плательщиков Совета Европы", подвергают "чудовищным двойным стандартам, лишают права голоса, пытаются сделать страной-изгоем". Вместе с тем депутат заверил, что Москва продолжит сотрудничать со всеми пятью политическими группами в составе ПАСЕ.

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Персоны
Аграмунт, Педро Слуцкий, Леонид Эдуардович
Темы
Кризис в Сирии Ситуация вокруг главы ПАСЕ
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